# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

خواب غیرقابل تعبیر آمریکا

نوید مستفیضی با انتشار این تصویر نوشت: «رهبر شهید انقلاب سال ۷۸ فرمود «خواب برگشتن آمریکا به ایران غیرقابل تعبیر است»، ۲۷ سال از اون روز می‌گذره و توطئه‌های دشمن همه شکست خورد، امروز هم در پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای آمده بود ایران به دورانی که دشمن آرزویش را دارد، بازنخواهد گشت. نمی‌شود که نمی‌شود چون مردم نمی‌گذارند.»

مؤلفه اصلی قدرت

محمد اکبرزاده : «نکته مهم در پیام رهبر انقلاب تأکید ویژه ایشان بر «حضور مردم» و حتی ذکر جزئیات و عددهاست؛ بیش از ۳۰ میلیون اعلام جانفدایی و تکمیل ظرفیت ۵۰۰ هزار نفری در فقط ۱۰۰ دقیقه. وقتی پیام قدرت با این اعداد و این میزان از حضور مردمی روایت می‌شود، یعنی این حضور معجزه‌گون، مؤلفه اصلی قدرت ماست.»

تکرار نخواهد شد

دانیال معمار با انتشار این تصاویر حقارت‌آمیز دوران پهلوی نوشت: «رهبر انقلاب: آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد، گذشت و دیگر هیچ‌گاه تکرار نخواهد شد.»

نگاه آشنای تکریم زنان

محمدی :«روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرز و بوم با مردانش شناخته می‌شد؛ اما اینک بانوان در بعضی از عرصه‌های حضور دلیرانه، از مردان سبقت می‌گیرند. این نگاه و تفکر به زنان بسیار آشناست که بارها در کلام و سخنان امام شهیدمان دیدیم و شنیدیم و الحق که شما بهترین خلف صالح رهبر شهیدمان هستید.»

اهمیت شکار دومین زهپاد آمریکایی

کیوان ساعدی درباره شکار دومین زهپاد آمریکایی توسط ایران نوشت: «اهمیت اصلی چنین غنیمتی (زیردریایی هدایت‌پذیر از راه دور) در فاصله سه هفته پس از شکار نخستین مورد مشابه، که قابلیت تکرارپذیری ضد UUV توسط ایران را نشان می‌دهد و یک دستاورد تعیین‌کننده است، ثابت می‌کند کشورمان توانایی «کشف، ردیابی و بازیابی سامانه‌های زیرسطحی بدون سرنشین» در یکی از دشوارترین محیط‌های دریایی جهان را توسعه داده است. به‌ویژه آن‌که شناور یادشده برای «شناسایی مین‌ها، نقشه‌برداری بستر دریا و باز کردن مسیرهای امن برای کشتیرانی» به کار می‌رفت و ایران این قابلیت آمریکا در خلیج‌فارس را هدف قرار داده است. نکته مهم دیگر فرصت مطالعه ایران برای کشف، فریب، ایجاد اختلال و رهگیری شناورهای مشابه است. در نتیجه، از مهم‌ترین آثار سیاسی این اقدام مهم، بالا بردن هزینه و پیچیدگی باز کردن تنگه هرمز بدون موافقت ایران است؛ و آمریکا چاره‌ای جز پذیرش مدیریت ایرانی بر این تنگه حیاتی را طبق تفاهم‌نامه ۲۸/۳/۱۴۰۵ ندارد».