یک طلا، یک نقره و یک برنز برای ایران در روز نهم

کاروان ایران در نهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.

در روز نهم بازی‌های آسیایی کاروان ایران در وزنه‌برداری، کوراش و تنیس‌روی‌میز به ترتیب صاحب مدال طلا، نقره و برنز شد و مجموع مدال‌هایش را به ۳۲ مدال شامل ۸ طلا، ۱۵ نقره و ۹ برنز رساند و در رده هشتم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. همچنین در دوومیدانی نیز تیم ایران برای نخستین‌بار در ماده ۴ در ۱۰۰ متر میکس شرکت کرد، اما به‌دلیل ناهماهنگی در تعویض چوب بین ریحانه مبینی و بنیامین یوسفی، چوب امدادی بموقع منتقل نشد و تیم کشورمان پیش از رسیدن به خط پایان از ادامه رقابت بازماند. عملکرد ایران در روز نهم بازی‌های آسیایی 2026 به این شرح است:

*دوومیدانی: تیم ایران با ترکیب حسن تفتیان، ریحانه مبینی، بنیامین یوسفی و زهرا زارعی در دوی 4 در 100 متر میکس در گروه دوم رقابت کرد، اما به‌دلیل ناهماهنگی مبینی و یوسفی در تعویض چوب، تیم کشورمان پیش از رسیدن به خط پایان از رقابت بازماند. این نخستین حضور برون‌مرزی تیم میکس امدادی ایران بود.

*والیبال: تیم ملی ایران در دومین دیدار مرحله گروهی، تایلند را 3 بر صفر و با نتایج 25 بر 18، 25 بر 18 و 25 بر 15 شکست داد و دومین برد خود را کسب کرد. ایران فردا برابر اندونزی قرار می‌گیرد.

*پدل: صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در نخستین دیدار، امارات را 2 بر صفر شکست دادند؛ ست‌ها با نتایج 7 بر 6 و 6 بر 3 به سود ایران تمام شد.

*واترپلو: تیم ملی ایران در دومین دیدار گروه B، کره‌جنوبی را 15 بر 11 شکست داد و دومین پیروزی خود را به دست آورد.

*تنیس: ماندگار فرزامی با شکست 6 بر یک و 6 بر یک برابر حریفی از چین‌تایپه حذف شد. مشکات‌الزهرا صفی نیز 6 بر یک و 6 بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. علی یزدانی هم مقابل «وو یی‌بینگ» در دو ست مشابه 6 بر یک مغلوب شد.

*شیرجه: سام واژیر در فینال تخته یک‌متر مردان با 344.40 امتیاز چهارم شد و تنها 16.90 امتیاز با برنز فاصله داشت؛ او بهترین رتبه شیرجه ایران پس از انقلاب را ثبت کرد. سیدمحمد مقدسی نیز با 253.90 امتیاز نهم شد.

*وزنه‌برداری: علی عالی‌پور در دسته 95 کیلوگرم با ثبت 180 کیلوگرم در یک‌ضرب و 218 کیلوگرم در دوضرب، با مجموع 398 کیلوگرم قهرمان شد و مدال طلا گرفت. او رکورد یک‌ضرب بازی‌های آسیایی و رکورد مجموع دنیا را نیز ثبت کرد. میرمصطفی جوادی در دسته 85 کیلوگرم با مجموع 358 کیلوگرم پنجم شد و از کسب مدال بازماند.

*تنیس روی میز: نوشاد عالمیان در نیمه‌نهایی انفرادی مقابل «وانگ چو کین» از چین 4 بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید.

*بوکس: پارمیدا خوش‌خبر در یک‌چهارم نهایی وزن 75 کیلوگرم با نتیجه 5 بر صفر برابر «دیم کونه لو» از ویتنام شکست خورد و حذف شد.

*تیراندازی: محمد بیرانوند در تراپ پس از چهار راند با 91 امتیاز در انتظار برگزاری راند پنجم و فینال است. مرضیه پرورش‌نیا نیز با 86 امتیاز چهار راند را به پایان رساند. هانیه رستمیان در مقدماتی تپانچه 25 متر با 587 امتیاز اول شد، اما در فینال هفتم شد. سامیه یاسی با 563 امتیاز سی‌ونهم و زینب طوماری با 554 امتیاز چهل‌وسوم شدند. تیم ایران نیز با 1704 امتیاز هشتم شد.

*اسکواش: تیم بانوان ایران ابتدا 3 بر صفر به ژاپن باخت و سپس مقابل چین 2 بر یک شکست خورد. فرشته اقتداری تنها برد ایران برابر چین را کسب کرد. ایران فردا برابر هند قرار می‌گیرد.

*کوراش: رامین احمدزاده در وزن 81- کیلوگرم با پیروزی‌های 10 بر صفر مقابل نمایندگان تایلند و ترکمنستان، 5 بر صفر برابر ژاپن و سپس شکست 3 بر صفر مقابل «آکژور زیودولایف» از ازبکستان، نایب‌قهرمان شد و مدال نقره گرفت. رضا احمدزاده نیز پس از استراحت در دور نخست، در یک‌چهارم نهایی با نتیجه 10 بر صفر مغلوب «کن اویوشی» از ژاپن شد و حذف شد.

*تیراندازی با کمان: بیتا عاشق‌زاده در کامپوند بانوان ابتدا 146 بر 140 از سریلانکا و سپس 144 بر 143 از بنگلادش برد و به یک‌چهارم نهایی رسید. گیسا بایبوردی 147 بر 143 مقابل «بونا آکتر» از بنگلادش شکست خورد و حذف شد. میلاد رشیدی نیز 146 بر 145 مغلوب «نواز احمد رکیب» از بنگلادش شد. فرهنگ خداپرست پس از تساوی 146-146 برابر «دیلموخامد موسی» از قزاقستان، در تیر طلایی شکست خورد و حذف شد.