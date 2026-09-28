چرا مدیران فوتبال از غار بیرون آمدند؟ (نکته ورزشی)

سرویس ورزشی-

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، طی مصاحبه‌ای که برای خیلی‌ها غیرمنتظره بود- از این حیث که رئیس کشتی درباره فوتبال صحبت کرده است- به نکاتی اشاره کرد که فارغ از این بحث که گوینده صحبت‌ها چه کسی بوده و آیا وظایف و تخصص او با فوتبال همخوانی دارد یا نه، در واقع پرتاب تیری به هدف بود.

وی گفته است: «بالاخره یک‌بار باید نظام بنشیند و درباره‌اش تصمیم بگیرد. واقعاً جزو وظایف من نیست که بخواهم نظر بدهم و همیشه فوتبال را به عنوان یک طرفدار دیده‌ام و همیشه هم طرفدار خواهم بود. شما وقتی می‌خواهید به جایی بروید، باید چارچوب و اساسنامه کار را بدانید. بالاخره هر حوزه مدیریتی، بازی‌های خاص خودش را دارد. مدیریت، علم و هنر است. علم یعنی بدانید و هنر یعنی بتوانید. این خیلی مهم است و فوتبال هم به نظر من یک‌بار نظام باید بنشیند و درباره‌اش تصمیم بگیرد. واقعاً باید تصمیم بگیرد و این‌طوری نمی‌شود. بحث من، خدایی نکرده، یک فرد نیست.»

حالا پیامد‌های این صحبت‌ها، بیرون آمدن برخی از مدیران فوتبال ایران از غار بوده است؛ افرادی که در مواجهه با خروار‌ها ناکامی و شاهکار مدیریتی‌شان(!) یک کلام حرف نمی‌زدند و هزار سوراخ را برای پنهان‌شدن جست‌و‌جو می‌کردند، امروز در برابر صحبت‌های علیرضا دبیر موضع گرفته‌اند!

البته این اتفاق کاملاً طبیعی است؛ زیرا وقتی یک نفر از بدنه ورزش- و البته نزدیک به رأس هرم تصمیم‌گیری در ورزش کشور- این‌گونه بی‌محابا به اصل ماجرا و ریشه بدبختی‌های مهم‌ترین و مردمی‌ترین رشته ورزش کشورمان اشاره می‌کند، لاجرم آنهایی که از این بابت احساس خطر کرده‌اند، از لایه‌های تو‌در‌توی فدراسیون بیرون آمده و در مقام دفاع از ساختار معیوبی برمی‌آیند که گرچه برای فوتبال جز مصیبت نداشته، اما برای آنان آب و نان داشته است و صدالبته کسی که بخواهد این سفره چرب را از مقابل آنان بکشد، با مقاومت رو‌به‌رو خواهد شد.

فردی به نام محمدرحمان سالاری که مشخص نیست با کدام رزومه و دستاورد ورزشی به هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده است، از آن افرادی بوده که علیه صحبت‌های رئیس فدراسیون کشتی موضع‌گیری کرده و مهدی محمدنبی، دیگر فردی است که چنین ورودی را «دخالت در امور فوتبال» ذکر کرده و...

در این بین، یک پیشکسوت فوتبال نیز از دبیر خواسته دخالت نکند و اجازه دهد فوتبال مسیر خودش را برود!

خب، ادامه مسیری که فوتبال می‌رود و موردنظر پیشکسوت محترم است، تکرار ناکامی‌های سریالی در رده‌های مختلف ملی بوده و منجر به رساندن آن به قعر چاه خواهد شد. ضمناً نتیجه ادامه این روند فاصله گرفتن بیشتر مردم و هواداران و عاشقان فوتبال از این رشته است.

اینکه رئیس فدراسیون کشتی یک کشور درباره رشته دیگری صحبت کند، شاید در نگاه اول دخالت در امور بخش دیگری تلقی شود و در هیچ جایی عرف نباشد ولی اینجا می‌توان از گوینده این صحبت‌ها فاکتور گرفت و اصل صحبت را برجسته کرد؛ صحبت‌هایی که نیاز فوتبال به دگردیسی و استحاله فوری را به درستی یادآور شده است، اصلی که می‌گوید باید برای فوتبال فکری کرد و آن را از چنبره این مدیریت ناکارآمد خارج کرد؛ مدیریتی که امتداد آن به افراد اشتباهی نشسته در هیئت‌رئیسه و مجمع و... می‌رسد، مدیریتی که اگر فکری به حال آن نشود، فوتبال ایران را به مخروبه‌ای بزرگ مبدل خواهد کرد و...