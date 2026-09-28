فرصت جبران برای تیم ملی فوتبال ایران با چند تغییر به مصاف روسیه می رود

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تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست سنگین

۳ بر یک مقابل ازبکستان، امشب در کازان برابر روسیه قرار می‌گیرد؛ دیداری تدارکاتی که برای شاگردان امیر قلعه‌نویی تنها یک مسابقه دوستانه نیست و می‌تواند فرصتی برای ترمیم چهره تیم ملی و پاسخ به انتقادهایی باشد که پس از نمایش ضعیف در فرغانه شدت گرفته است.

شکست برابر ازبکستان، آن هم با سه گل، بیش از آنکه صرفاً یک نتیجه نامطلوب باشد، مجموعه‌ای از پرسش‌های فنی درباره وضعیت تیم ملی ایجاد کرد. ایران در آن مسابقه در برابر پرس حریف دچار مشکل شد، در پاسکاری و خروج از فشار هماهنگی لازم را نداشت و در بخش‌هایی از بازی، فاصله خطوط و سازمان دفاعی تیم نیز آسیب‌پذیر نشان داد. در نهایت، ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید؛ نتیجه‌ای که انتقادها از عملکرد تیم ملی را افزایش داد.

اکنون تنها چند روز پس از آن شکست، روسیه در سوی دیگر میدان ایستاده است؛ تیمی که از نظر سبک بازی، قدرت بدنی و سرعت انتقال می‌تواند آزمون متفاوتی برای شاگردان قلعه‌نویی باشد؛ مسابقه‌ای که امشب در ورزشگاه کازان‌آرنا روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

بازی‌های دوستانه بخشی از مسیر آماده‌سازی

اگرچه نتیجه این مسابقه در جدول هیچ رقابت رسمی ثبت نمی‌شود، اما شرایط کنونی تیم ملی باعث شده بازی با روسیه اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. ایران پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و پیش از جام ملت‌های آسیا، به‌دنبال ساختن تیمی است که بتواند در رقابت‌های قاره‌ای عملکرد قابل‌قبولی داشته باشد و بازی‌های این پنجره فیفادی بخشی از همین مسیر آماده‌سازی است. برنامه این اردو از ابتدا نیز برگزاری دو مسابقه برابر ازبکستان و روسیه بود. از این منظر، مسابقه کازان را باید فرصتی برای بررسی واکنش تیم ملی دانست. واکنش به شکست، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های یک تیم مدعی است. اینکه کادر فنی چه تغییراتی در ترکیب و شیوه بازی ایجاد می‌کند.

پس از نمایش نه‌چندان موفق مقابل ازبکستان، انتظار می‌رود قلعه‌نویی در ترکیب و آرایش تیم تغییراتی ایجاد کند. برخی گزارش‌ها از احتمال حضور هم‌زمان آزمون و طارمی و بازگشت بازیکنانی مانند شجاع خلیل‌زاده و رامین رضاییان به ترکیب اصلی حکایت دارند، هرچند ترکیب قطعی تا پیش از آغاز مسابقه اعلام نخواهد شد.

روسیه؛ حریفی با مهره‌های قابل‌توجه

روس‌ها نیز برای این مسابقه با ترکیبی قابل‌توجه به میدان می‌آیند. فدراسیون فوتبال روسیه فهرستی ۲۹ نفره را برای اردوی پاییزی اعلام کرده که در آن نام بازیکنانی مانند ماتوی سافونوف، دروازه‌بان پاری‌سن‌ژرمن، الکساندر گولووین، آلکسی میرانچوک و آلکسی باتراکوف دیده می‌شود. سرمربی این تیم والری کارپین است.

البته روسیه نیز بدون مشکل وارد این مسابقه نمی‌شود. در آستانه دیدار با ایران، یوگنی موروزوف و الکساندر سیلیانوف، دو مدافع این تیم، به‌دلیل مصدومیت از فهرست خارج شده‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند فرصت‌هایی برای خط حمله ایران ایجاد کند.

روسیه و ایران پیش از این چهار بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن یک پیروزی برای هر تیم و دو تساوی بوده است. آخرین تقابل دو تیم در اکتبر ۲۰۲۵ با پیروزی

۲ بر یک روسیه به پایان رسید.

به امید نشانه‌هایی از تیم منسجم‌، منظم و بابرنامه‌تر

یکی از مهم‌ترین مسائل برای تیم ملی در کازان، نحوه مدیریت بازی است. ایران مقابل ازبکستان نشان داد که در برابر پرس و فشار حریف، گاهی برای حفظ مالکیت توپ و انتقال آن از خط دفاع به میانه میدان با مشکل روبه‌رو می‌شود. برابر روسیه، تکرار این مشکلات می‌تواند دوباره تیم را تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر، خط دفاعی ایران باید تمرکز بیشتری داشته باشد. اشتباه فردی احسان حاج‌صفی در ابتدای بازی با ازبکستان زمینه‌ساز گل نخست حریف شد و پس از آن با اشتباه بیرانوند نیز که زمینه‌ساز پنالتی و گل دوم حریف شد تیم ملی نتوانست جریان مسابقه را به شکل مطلوب کنترل کند.

بنابراین، انتظار از تیم ملی در کازان فقط گل زدن و پیروز شدن نیست. فوتبال ایران به نشانه‌هایی از یک تیم منسجم‌تر، منظم‌تر و با برنامه‌تر نیاز دارد. اگر قرار است بازی‌های دوستانه محلی برای آزمون و خطا باشند، باید حاصل این آزمون‌ها در شکل بازی تیم دیده شود.

کازان، محل سنجش واکنش تیم ملی

شکست برابر ازبکستان را نمی‌توان با یک پیروزی احتمالی برابر روسیه به‌سادگی از ذهن فوتبال ایران پاک کرد؛ همان‌طور که یک شکست احتمالی نیز نباید به‌تنهایی معیار قضاوت درباره مسیر آینده تیم ملی باشد. اهمیت مسابقه کازان در این است که مشخص شود تیم قلعه‌نویی از تجربه تلخ فرغانه چه چیزی آموخته است.

تیم ملی در فاصله چند ماه تا جام ملت‌های آسیا، به بازی‌هایی نیاز دارد که نقاط ضعفش را آشکار و امکان اصلاح آنها را فراهم کند. روسیه برای ایران یک حریف مناسب در همین مسیر است؛ تیمی با بازیکنان باتجربه و جوان، ساختاری متفاوت با ازبکستان و انگیزه‌ای برای ارائه فوتبال قابل قبول در خانه. حالا توپ در زمین ملی‌پوشان و کادر فنی است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند آغاز پاسخ فنی به انتقادهای اخیر باشد. پاسخ واقعی اما نه در مصاحبه‌ها، بلکه در زمین کازان و در کیفیت فوتبال تیم ملی داده خواهد شد.