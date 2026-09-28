نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور یکی از چالش‌های اصلی رانندگان جاده‌ای خودمالک و شرکت‌های حمل‌ونقلی جاده‌ای را شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل دانست.

«سیدجلال موسوی» در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تشریح مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی کامیون‌داران اظهار کرد: موضوع بیمه تأمین اجتماعی یکی از مشکلات جدی ماست.

او با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اساسی ما شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل‌ونقل است، افزود: شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و ترابرنت‌، نه تنها رانندگان، بلکه شرکت‌های حمل‌ونقل کوچک و متوسط را هم از بین می‌برند. کسی که اصلاً رشته‌ و تخصصش این نیست وارد این حوزه می‌شود و دخالت می‌کند.

نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور افزود: یک‌سری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس ایجاد شده‌اند که البته سرچشمه آن از سازمان‌ راهداری بوده که مجوز داده است. ابتدا گفتند اینها شرکت‌های توانمند و بزرگ‌مقیاس باشند تا اگر زمانی کشور در یک شرایط خاص و بحرانی قرار گرفت، بتوانند بار را حمل کنند و اگر کمبود خودرو داشتیم این شرکت‌ها وارد میدان شوند. موسوی تصریح کرد: در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده است. در همین جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، بخش عمده مواد اصلی و مصرفی زندگی مردم از طریق بخش جاده‌ای خودمالک حمل شد. بیشتر اقلام اساسی با کمپرسی حمل می‌شود که شرکت‌های بزرگ مقیاس کمپرسی به تعداد مورد نیاز ندارند.

او افزود: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ‌مقیاس برای رانندگان و شرکت‌ها تبدیل به یک غده سرطانی شده‌اند. اگر یک راننده تصادف کند و ماشینش چپ کند برای پیگیری کارهایش نمی‌داند با چه کسی طرف است و به همین دلیل دچار سردرگمی می‌شود. شرکت‌های بزرگ مقیاس کرایه راننده را پرداخت نمی‌کنند و کسی هم پاسخگو نیست.

غیرت رانندگان

نسبت به نظام و رهبری

نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور تاکید کرد: راننده‌های کشور ما به قدری نسبت به این نظام و این آب و خاک عرق دارند و به قدری غیرتمند هستند که این را بارها ثابت کرده‌اند. ببینید در سال ۱۳۶۲ در آذرماه، به فرمان امام چه حماسه‌ای آفریدند. در جنگ تحمیلی، چقدر از راننده‌ها با ماشین‌هایشان به شهادت رسیدند. در حوادث غیرمترقبه و در دوران کرونا، تجهیزات پزشکی را به مقصد رساندیم.

موسوی یادآور شد: در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان هم ببینید چقدر راننده‌ها در آن شرایط سخت، زیر بمباران و توپ و‌تانک بار جابه‌جا کردند. در کنار پادگان اصفهان، یکسره آنجا را می‌کوبیدند، اما راننده‌ها بار می‌آوردند. همین الان، هر ساعتی اگر رهبری، نیروهای لشکری و کشوری و مسئولان اراده کنند، راننده‌ها پیشگام هستند. ما این را ثابت کرده‌ایم ولی به ما رسیدگی نمی‌کنند.