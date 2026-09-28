سرویس اقتصادی-

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، آمارهای میزان تأمین زمین برای طرح‌های مسکنی کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، علی نبیان در نشست خبری درباره تامین زمین برای ساخت مسکن اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، حدود 93 هزار هکتار زمین در سطح کشور شناسایی شده و اقدامات اولیه برای آن در حال انجام است که از این میزان، 56 هزار و 921 هکتار شناسایی و به محدوده شهرها الحاق شده است.

وی افزود: بخشی از اراضی شناسایی‌ شده به دلیل قرار گرفتن در محدوده اراضی کشاورزی درجه یک و دو، مراتع، جنگل‌ها، پهنه‌های سیلابی و بستر و حریم رودخانه‌ها قابلیت الحاق به محدوده شهرها را نداشته‌ است.

تأمین زمین برای ساخت مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکالیف قانون جهش تولید مسکن گفت: بر اساس ماده 9 این قانون، از ابتدای ابلاغ قانون تاکنون 146 هزار و 278 هکتار از اراضی منابع طبیعی به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل و تحول شده که حدود 59 هزار هکتار از این میزان طی دو سال اخیر انجام شده است.

نبیان ادامه داد: بر اساس ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، از ابتدای اجرای قانون تاکنون حدود 1450 هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی شناسایی شده که از این میزان، سند مالکیت حدود 774 هکتار به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.

وی با اشاره به تأمین زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون 31 هزار و 654 هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده که برای حدود 10 هزار و 483 هکتار از این اراضی، مجوز هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده و مراحل اجرائی آن در استان‌ها در حال انجام است.

وضعیت حمایت مسکنی از جوانی جمعیت

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره توافق با نیروهای مسلح نیز اظهار کرد: این موضوع در ماده 25 قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده و از ابتدای اجرای قانون تاکنون 11 هزار و 300 هکتار زمین با نیروهای مسلح مورد توافق قرار گرفته است.

نبیان با اشاره به تکلیف دولت برای تأمین زمین مسکن محرومان یا «مسکن امید» گفت: مقرر شده بود طی سه سال، زمین مورد نیاز برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی تأمین شود که طی یک سال گذشته، زمین مورد نیاز برای 44 هزار و 784 واحد شناسایی و تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون برای 163 هزار و 467 نفر تأمین زمین انجام شده است. از این تعداد، برای 81 هزار و 382 نفر از خانوارهای دارای سه فرزند و همچنین خانوارهای دارای چهار فرزند زیر 20 سال، قرارداد منعقد و زمین تحویل شده است و برای 82 هزار و 85 نفر نیز زمین تخصیص یافته و مراحل بعدی در حال انجام است.

در انتظار عمل به دعوت رئیس‌جمهور

گفتنی است؛ نگاه کارشناسی دولت چهاردهم در بحث مسکن؛ مخالف افزایش مساحت حریم شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و ارائه زمین به مردم در این شهرها، مخالف مالکیت برای اقشار کم درآمد است.

به عنوان مثال در حالی‌که کارشناسان دولت چهاردهم از فقدان زمین در شمال کشور برای ارائه به مردم بومی سه استان شمالی سخن می‌گویند؛ مردم این استان‌ها شاهد ویلاسازی و شهرک سازی‌های انبوه از سوی غیربومی‌ها هستند!

این در حالی است که نگاه‌های کارشناسی دیگری در کشور وجود دارد که برنامه مدون برای ارائه زمین 200 تا 400 متری به هر خانوار ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ و کوچک یا اجرای طرح‌های مسکنی دیگر، ساماندهی حاشیه‌نشین‌ها و بافت‌های فرسوده قابل احیا و بر اساس الگوی زیست ایرانی- اسلامی ارائه کرده‌اند. ضمن اینکه طرفداران نگاه دوم، روز به روز در حال افزایش است.

لازم به یادآوری است؛ رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده، هر کسی قادر به انجام کاری است بیاید و انجام بدهد اما در عمل، به کارشناسان دارای طرح‌های مدون، اجازه کار داده نشده است.