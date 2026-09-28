یک نماینده مجلس گفت: با امضای 100 نماینده، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم تا دارایی‌های ثابت ماشین سازی برای این شرکت بماند و صرف مولدسازی شود.

به گزارش کیهان، رضا صدیقی درخصوص آخرین وضعیت شرکت ماشین‌سازی تبریز اظهار کرد: در دولت شهید رئیسی، ماشین سازی به شخصی واگذار شد که بعد از شهادت ایشان دیدیم که این فرد هم توانایی مدیریت ندارد.

او افزود: در حال حاضر هم با امضای 100 نماینده، نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم تا دارایی‌های ثابت ماشین سازی برای این شرکت بماند و صرف مولدسازی شود؛ چون هرکسی پا پیش می‌گذارد برای زمین‌های «ائل‌گلی» است.

نماینده مجلس ادامه داد: در آینده هم اگر قرار باشد؛ واگذاری رخ دهد باید به کسی واگذار شود که اهلیت و توانمندی دارد اما در حال حاضر باید برای مولدسازی ماشین سازی با دارایی‌هایش کار انجام شود.

گفتنی است، چندی پیش، کارکنان ماشین‌سازی تبریز با اشاره به مشکلات متعدد این کارخانه ضمن درخواست کمک از رئیس‌جمهور، خواهان جلوگیری از واگذاری نگین صنعت آذربایجان شدند.

کارکنان ماشین‌سازی تبریز با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزارت صمت در 11 خردادماه امسال برای رفع مشکلات این مجموعه، خواستار عملی شدن دستورات از سوی وزارت صمت شدند.

کارکنان ماشین‌سازی تبریز و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که خریداران دارای رانت این مجموعه، نه به دنبال تولید، بلکه به دنبال منفعت‌طلبی از زمین‌های باارزش منطقه «ائل‌گلی» هستند و برند صنعت آذربایجان را نابود خواهند کرد.