شناور سوخت‌رسان (بانکرینگ) ساخت داخل با قابلیت حمل آب، سوخت و روغن به آب انداخته شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک فروند شناور ایرانی خدمات‌رسان به کشتی‌های اقیانوس‌پیما با قابلیت حمل آب، سوخت و روغن به بهره‌برداری رسید.

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره گفت: این شناور با نام «هوتن 1» طی 20 ماه ساخته شده و حدود پنج میلیون دلار هزینه ساخت آن بوده است که سه میلیون دلار از تجهیزات آن از داخل کشور تأمین شده است.

وی ادامه داد: طراحی این شناور توسط کارشناسان مجموعه کشتی‌سازی اروندان به‌صورت 100 درصد داخلی انجام شده است. قیمت نمونه مشابه این شناورها در کشورهای دیگر حدود هفت میلیون دلار اعلام شده است.

وی بیان کرد:‌ این شناور در جریان جنگ تحمیلی هدف حمله موشکی قرار گرفت و پس از تکمیل مراحل ساخت، تست‌های دریایی آن انجام می‌شود.

به گفته وی، در ساخت این شناور از فناوری‌های روز استفاده شده است.

«سید محمدرضا موالی‌زاده» استاندار خوزستان هم دیروز در مراسم به آب‌اندازی این شناور در خرمشهر گفت: کشتی‌سازی اروندان در دوران جنگ بارها مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت، اما کارکنان این مجموعه در همان لحظات نخست، روحیه بسیار بالایی داشتند و کار را رها نکردند.

وی با اشاره به مدت زمان ساخت این شناور افزود: شناور هوتن یک با ظرفیت ۸۰۰ تن، ظرف حدود یک‌سال و نیم ساخته شده و این واقعاً نشان می‌دهد که در اوج بحران، سختی و جنگ، کارکنان این مجموعه محکم و استوار پای کار بوده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد صنعتی اظهار کرد: این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی صنعت کشتی‌سازی استان و ظرفیت نیروی انسانی متخصص خوزستان است.

اهمیت صنعت بانکرینگ

منطقه خلیج‌فارس حدود 48 درصد ذخایر اثبات‌شده نفت خام دنیا را دارا است و انتقال این حجم عظیم مواد نفتی و فرآورده‌های حاصل از آن، نیازمند عبور و مرور گسترده کشتی‌های غول‌پیکر و قاره‌پیمای نفتی است که به دلیل پیمایش مسافت‌های طولانی و حجم بزرگ خود، نیازمند بنادر قوی در عرصه صنعت بانکرینگ است.

از سوی دیگر، به دلیل نبود راه آبی به مناطق آسیای مرکزی و منطقه خاورمیانه، خلیج‌فارس موقعیتی ترانزیتی دارد که اگرچه این روزها با تنش و درگیری مواجه است، اما بعد از خروج آمریکا از منطقه و بازگشت امنیت، با حضور ایران و کشورهای منطقه به روزهای اوج باز خواهد گشت.

طبق برآوردها، حمل‌ونقل هر واحد کانتینر از مسیر کریدور شمال- جنوب حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر بوده و ایران در قلب این کریدور قرار گرفته است.

تمامی این موضوعات نشان‌دهنده آن است که منطقه خلیج‌فارس يكی از مناطق مستعد برای صنعت بانکرینگ به شمار می‌رود؛ چراکه کشتی‌های نفتکش و تجاری بسیاری بدین سبب به این منطقه مراجعه می‌نمایند.

به گفته کارشناسان صنعت بانکرینگ، به ازای هر ۵۰ هزار تن سوخت موردنیاز كه يك كشتی در بندر امام دريافت می‌کند، حداكثر دو نفر نيروی انسانی درگيرند، اما برای انتقال همان ميزان سوخت در بانكرينگ، حداقل ۴۰ نفر نيروی انسانی موردنیاز است كه بسياری از آن‌ها می‌توانند بومی و از نيروهای جوان متخصص داخلی باشند.