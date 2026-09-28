آدام برودی: آنچه در غزه رخ میدهد «نسلکشی» است
بازیگر یهودی آمریکایی با حمایت علنی از فلسطین، از تغییر فضای سیاسی هالیوود و افزایش موضعگیری هنرمندان درباره جنگ غزه گفت.
آدام برودی، بازیگر آمریکایی، در گفتوگویی با مجله «جیکیو» از حمایت خود از فلسطینیها سخن گفت و جنگ اسرائیل در غزه را «نسلکشی» توصیف کرد. او همچنین با اعلام حمایت از «فلسطین آزاد» گفت که پیش از این نیز در محافل خصوصی درباره فلسطین صحبت میکرد، اما کمتر موضع خود را به شکل علنی مطرح کرده بود. برودی که در سریال «هیچکس این را نمیخواهد» نقش خاخام نوح روکلوف را بازی میکند و سابقه حضور در مجموعه «جیغ» را نیز دارد، درباره رنج فلسطینیها گفت که میزان مرگ و ویرانی رخ داده «افتضاح» است و وضعیت باید بسیار زودتر تغییر میکرد. او ابراز امیدواری کرد دولتها سیاستهای خود را اصلاح کنند و برای بهبود شرایط موجود اقدام کنند. این بازیگر در بخش دیگری از گفتوگو، درباره فضای سیاسی هالیوود نیز اظهار نظر کرد و گفت به باور او، این صنعت در سالهای اخیر سیاسیتر شده است. برودی همهگیری کرونا، بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری و جنگ غزه را از عواملی دانست که باعث شده دیدگاههای سیاسی متفاوتی در صنعت سرگرمی بیش از گذشته مطرح شود. اظهارات برودی همزمان با افزایش موضعگیری برخی بازیگران و هنرمندان درباره فلسطین مطرح شده است. در هفتههای اخیر نیز حمایت شماری از چهرههای هنری از مکلِمور در پی مواضع او درباره غزه خبرساز شد. ملیسا باررا، بازیگر مکزیکی مجموعه «جیغ» که در سال ۲۰۲۳ پس از انتشار مطالبی در حمایت از فلسطینیها از این مجموعه کنار گذاشته شد، نیز اخیراً از افزایش همبستگی علنی هنرمندان با فلسطین سخن گفته است.