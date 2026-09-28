یووال آبراهام، کارگردان اسرائیلی مستند «نازا»، در جشنواره فیلم نیویورک دولت آمریکا را به تأمین مالی و تسلیحاتی اسرائیل متهم کرد و گفت این حمایت با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی انجام می‌شود.

مستند «نازا» ساخته یووال آبراهام و ریچل سزور، پس از نمایش در جشنواره فیلم نیویورک با تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد. آبراهام پس از نمایش فیلم در نشست پرسش و پاسخ جشنواره گفت نمایش این مستند در آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا به گفته او، دولت آمریکا میلیاردها دلار برای اسرائیل و کمک‌های نظامی آن اختصاص می‌دهد.

آبراهام خطاب به تماشاگران گفت آنچه در غزه در جریان است، با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی نیز مرتبط است و افزود یکی از اهداف فیلم این است که انکار آنچه در غزه رخ می‌دهد دشوارتر شود. او همچنین در پاسخ به انتقادها درباره محتوای فیلم، حمله ۷ اکتبر را رد نکرد اما گفت این حمله نمی‌تواند کشتار غیرنظامیان در غزه را توجیه کند. «نازا» پیش از جشنواره نیویورک در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. این فیلم در ونیز با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد و طبق گزارش‌های منتشرشده،

۲۴.۵ دقیقه تشویق ایستاده دریافت کرد. این مستند با استفاده از شهادت ۲۴ منبع ناشناس از نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل، به سازوکارهای شناسایی و هدف‌گیری افراد و ساختمان‌ها در غزه می‌پردازد. عنوان فیلم نیز از اصطلاحی نظامی گرفته شده که به تعداد غیرنظامیان پیش‌بینی‌شده برای کشته‌شدن در یک حمله اشاره دارد. «نازا» در کنار استقبال جشنواره‌ای، با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است. در اسرائیل، اظهارات و اقدامات سیاسی علیه دو کارگردان فیلم مطرح شده و در زمان نمایش آن در نیویورک نیز گروهی از معترضان در خارج محل برگزاری جشنواره تجمع کردند و فیلم را ضداسرائیلی خواندند.