بازیگر و کارگردان آمریکایی: هیچ افتخاری در جنگ وجود ندارد
سیلوستر استالونه، بازیگر و کارگردان آمریکایی، در گفتوگو با نیویورکتایمز از تغییر نگاه خود به جنگ سخن گفت و تأکید کرد که دیگر جنگ را بیهوده و فاقد افتخار میداند.
استالونه با اشاره به تغییر دیدگاهش درباره جنگ گفت: «حالا متوجه شدهام که همه جنگها بیهوده و احمقانه هستند.» او در ادامه، جنگ را «سازوکاری برای اینکه پولهای هنگفتی نصیب وزارت جنگ و تولیدکنندگان تسلیحات شود» توصیف کرد. بازیگر «اولین خون» درباره سرنوشت سربازانی که به میدان جنگ اعزام میشوند نیز گفت: «این بچهها فقط به آنجا فرستاده میشوند؛ به یک دستگاه خردکن که در آن تکهتکه میشوند.» او افزود: «من از آن متنفرم و شدیداً مخالف آن هستم. اما زمانی واقعاً طرفدار سرسخت جنگ بودم.»
استالونه درباره تغییر این نگاه و تأثیر فیلم «اولین خون» بر دیدگاهش توضیح داد: «فکر میکنم واقعاً فقط از روی سادهلوحی بود، چون خیلی مطالعه کردم، بهخصوص بعد از فیلم «اولین خون»، و با خودم گفتم: این وحشیانه است، این وحشتناک است. هیچ افتخاری در جنگ وجود ندارد.»
او در عین حال میان جنگ و دفاع از خود تفاوت قائل شد و گفت: «اگر مورد حمله قرار بگیرید، طبیعتاً باید از خودتان دفاع کنید؛ اما همه جنگها اساساً هر دو طرف را نابود میکنند.» استالونه که با نقشهایی مانند «راکی» و «رمبو» به شهرت جهانی رسیده، در این گفتوگو به تجربه ساخت آثاری درباره جنگ و خشونت نیز بازگشت و توضیح داد که مطالعه و تجربههای حرفهای، نگاه او را نسبت به تصویری که از جنگ ارائه میشود تغییر داده است.