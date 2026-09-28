امضای توافقنامه تولید مشترک سینمایی میان ایران و روسیه
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: هفته فرهنگی ایران در روسیه بهعنوان بزرگترین رویداد فرهنگی بینالمللی کشور در دوران جدید، با همراهی بیش از ۳۰ دستگاه، در چهار شهر روسیه برگزار میشود.
حسین دیوسالار در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در روسیه، اظهار داشت: در این رویداد عرصههای متنوعی از جمله هفته دوستی برنامههای کودک و نوجوان، صادرات فرهنگی، جشنواره فیلم، کمیسیون مشترک، امضای تفاهمنامهها، نمایشگاه فرهنگی و هنری و اجرای موسیقی در سالنهای مهم روسیه برنامهریزی شده است. برنامهها از روز دوم مرداد در سنپترزبورگ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجلاس فرهنگهای متحد آغاز شد و پس از آن نشست دوجانبهای با وزیر فرهنگ روسیه برگزار شد. در همین سفر، کمیسیون فرهنگی و چهارمین کمیته فرهنگی کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور برگزار و به امضای سند نهائی رسید. معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: در کنار آن، توافقنامه تولید مشترک سینمایی دو کشور که بیش از هشت سال در جریان پیگیری بود و طی یک سال اخیر بهصورت فشرده ادامه داشت، در ماه برگزاری هفته فرهنگی به نتیجه رسید و به امضای وزرای دو کشور رسید. همچنین وزیر فرهنگ در بزرگترین دانشگاه فرهنگ روسیه در سنپترزبورگ حضور یافت و سخنرانی کرد. معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره گستره زمانی رویداد توضیح داد: هفتههای فرهنگی همواره لزوما هفت روز نبوده و حتی دورههایی پنجروزه یا هشتروزه برگزار شده است. این بار به دلیل گسترده بودن جغرافیای کار در چهار شهر، برگزاری در یک هفته ممکن نبود؛ بهگونهای که همزمان با ادامه نمایشگاه در مسکو، افتتاحیه نمایشگاه در کازان برگزار میشود.