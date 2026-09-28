پیام رئیس رسانه ملی ویژه مراسم «صدای مقاومت»

رئیس رسانه ملی به مناسبت برگزاری مراسم «صدای مقاومت»، پیامی صادر و بر نقش رادیو در روایت روز‌های جنگ ۴۰ روزه و ضرورت ثبت و ماندگار کردن یاد شهدا، ایستادگی مردم و تلاش اهالی رسانه تأکید کرد.

در بخشی از متن پیام رئیس رسانه ملی آمده است: «صدای مردمی که در روز‌های دشوار کنار یکدیگر ایستادند، صدای خانواده‌هایی که عزیزترین سرمایه خود را تقدیم ایران کردند، صدای خبرنگاران و هنرمندانی که در میانه بحران روایت کردند و صدای شهیدانی که با نثار جان خود، بلندترین پیام ایستادگی را به تاریخ سپردند، بخشی از حقیقت جنگ ۴۰ روزه است، حقیقتی که ثبت آن، مسئولیتی ماندگار بر دوش رسانه گذاشته است.»

در ادامه این پیام می‌خوانیم: «مراسم «صدای مقاومت» فرصتی برای شنیدن دوباره این روایت‌ها و ادای احترام به نام‌هایی است که نباید از یاد بروند. رونمایی از مجموعه مستند رادیویی «شهدای دفاع مقدس ۳»، تلاشی ارزشمند برای ثبت زندگی، ایثار و شهادت جمعی از فرزندان ایران است، روایت‌هایی ماندگار که نسل‌های آینده را با انسان‌هایی آشنا می‌کند که در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر، انتخاب خود را با فداکاری به اثبات رساندند.»