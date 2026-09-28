حتی اگر کار به جنگ آخرالزمانی کشیده شود استوار خواهیم ایستاد

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: با رئیس‌جمهور به نیویورک آمدیم تا زمینه صلح را فراهم کنیم؛ با این حال، ایران در برابر هرگونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود نوشت: در برنامه میت د پرس (شبکه NBC آمریکا) گفتم که رئیس‌جمهور پزشکیان و من برای جنگ به نیویورک نیامده‌ایم؛ آمده‌ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم؛ با این حال، ایران در برابر هرگونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد؛ حتی اگر کار به جنگی آخرالزمانی کشیده شود.

عراقچی تصریح کرد: همزمان، ما برای دیپلماسی واقعی نیز آماده‌ایم.

رفتار آمریکا در دو سال گذشته

اعتماد به دیپلماسی را دشوار کرده است

همچنین وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با شبکه NBC NEWS با اشاره به پیشنهاد ایران برای برقراری آتش‌بس هفت‌روزه اظهار کرد: این طرح می‌تواند شرایط خلیج‌فارس و تنگه هرمز را به وضعیت عادی بازگرداند و اکنون پرسش این است که چرا آمریکا این پیشنهاد را رد می‌کند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد هفت‌روزه ایران کاملاً روشن است، افزود: ما آماده‌ایم تنگه هرمز را باز کنیم، مشروط بر اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. این خواسته‌ها جدید نیست و از ناکجاآباد مطرح نشده، بلکه حقوقی است که می‌خواهیم مورد احترام قرار گیرد.

عراقچی ادامه داد: نخست از همه می‌خواهیم جنگ پایان یابد. همچنین خواهان آزادسازی پول‌ها و دارایی‌های ایران هستیم که به‌صورت غیرقانونی مسدود شده‌اند و می‌خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.

وزیر امور خارجه تأکید کرد که خواسته‌های مطرح‌شده از سوی ایران، مواردی مشخص است که ایالات متحده پیش‌تر در توافقات قبلی نسبت به آنها متعهد شده است. جزئیات منتشرشده درباره طرح هفت‌روزه نیز حاکی از آن است که تهران رفع فشارهای نظامی و محدودیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده را از جمله شروط اجرای این طرح اعلام کرده است.

عراقچی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به روند مذاکرات ایران و آمریکا گفت: همیشه برای دیپلماسی امید وجود دارد، اما با توجه به رفتار آمریکا در دو سال گذشته، دلیلی وجود ندارد که بار دیگر با این دولت وارد تعامل شویم.

وی افزود: در سال ۲۰۲۵ آمریکا پیشنهاد مذاکره داد، ایران پذیرفت و وارد مذاکرات شد، اما در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند. هشت ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۶، بار دیگر پیشنهاد مذاکره دادند و ایران نیز پذیرفت، اما باز هم در میانه مذاکرات حمله صورت گرفت.

وزیر امور خارجه ادامه داد: پس از جنگ نیز پیشنهاد مذاکره برای دستیابی به توافق مطرح شد و ایران پذیرفت. سه ماه مذاکره کردیم، اما تنها دو هفته طول کشید تا توافقی که خودشان امضا کرده بودند، نقض شود.

عراقچی با وجود این، تأکید کرد که همچنان مسیر دیپلماسی را دنبال می‌کند، زیرا به گفته وی، نباید هیچ فرصتی برای صلح از دست برود.

وی تصریح کرد: ما به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یا موضوعات مشابه اهمیت نمی‌دهیم و آنچه برای ما اهمیت دارد، منافع ملی ایران است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران همزمان برای مذاکره و مقابله با هرگونه چالش آمادگی دارد، گفت: ما همان‌قدر که برای مذاکره آمادگی داریم، برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده‌ایم و در برابر هر تهاجمی ایستادگی خواهیم کرد.

عراقچی افزود: در عین حال، ما برای دیپلماسی آماده‌ایم و اکنون یک طرح کاملاً منطقی روی میز است. اگر آنها بدون هیچ دلیلی آن را رد کنند، این مسئولیت خودشان است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره رد پیشنهاد ایران گفت: اگرچه از رئیس‌جمهور ترامپ شنیده‌ایم که این توافق را رد کرده است، ما همچنان منتظر پاسخ رسمی از طریق میانجی‌ها هستیم. گزارش‌های منتشرشده نیز از تأکید تهران بر دریافت پاسخ رسمی از مسیر میانجی‌ها حکایت

دارد.

عراقچی: روز ششم تنگه هرمز باز می‌شود

و روز هفتم مذاکرات از سر گرفته خواهد شد

عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره اعتماد ایران به رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: ما به خودمان اعتماد داریم.

وی با اشاره به جزئیات طرح هفت‌روزه ایران گفت: اگر آمریکا واقعاً خواهان توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز است، اکنون این امکان وجود دارد. ما یک طرح هفت‌روزه پیشنهاد کرده‌ایم و از آمریکا می‌خواهیم اقدامات مشخصی را انجام دهد که به اعتقاد ما ظرف چهار یا پنج روز قابل انجام است.

وزیر امور خارجه افزود: در روز ششم، تنگه هرمز باز خواهد شد و در روز هفتم، مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به توافق نهائی از سر گرفته می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طرح ایران نیز بر همین جدول زمانی استوار است؛ به‌گونه‌ای که پس از انجام اقدامات اولیه از سوی آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز در روز ششم و ازسرگیری مذاکرات در روز هفتم پیش‌بینی شده است.

عراقچی در پایان گفت: ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است، اما در عین حال در برابر هرگونه تجاوز نیز از منافع و حقوق خود دفاع خواهد

کرد.