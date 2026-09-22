ترامپ در جستوجوی «بانک اهداف»مدعیان اصلاحات مشغول تنظیم «لیست سفید»
در حالی که ترامپ از بررسی «حملات گسترده» سخن میگوید و ارتش تروریست آمریکا سرگرم تکمیل «بانک اهداف» است، مدعیان اصلاحات به حراج دستاوردهای میدان روی آورده و برای عبور کشتیها از تنگه هرمز «لیست سفید» تهیه میکنند؛ لیستی که آمریکا و دیگر دولتهای متخاصم نیز در آن جا دارند!
ترامپ در «باتلاق تنگه هرمز» فرو رفته است اما همچنان بر طبل تهدید میکوبد و گردنفرازی میکند؛ رئیسجمهور آمریکا یکشنبه
۲۹ شهریور ۱۴۰۵ گفت: «سه گزینه در قبال ایران روی میز داریم: حملهای گستردهتر از گذشته، ادامه فشار اقتصادی و توافق».
در قبال تهدید آشکار و پیشرویِ ترامپ، طیف مدعی اصلاحات که با «امتیازدهی» عجین شده است، در سرمقالهای با تیتر «تنگه هرمز؛ راهی به سوی صلح» نسخه «عقبنشینی» پیچید.
عمادالدین باقی در روزنامه زنجیرهای «سازندگی» پیشنهاد داد که برای عبور کشورها از تنگه هرمز لیست سفید تهیه کنیم.
وی نوشت: «ایران بهتر است رسماً لیستی از کشورها را اعلام کند که بدون هیچ مانعی میتوانند مانند قبل از جنگ، از تنگه هرمز تردد داشته باشند بهجز آمریکا و اسرائیل و دولتهای متخاصم دیگر که در جنگ از آمریکا و اسرائیل حمایت کردند».
در ادامه با نگاه اغماض آمریکا و سایر کشورهای متخاصم را از لیست، قلم گرفت و افزود: «ممکن است آمریکا هم با پرچم دیگر کشورها بخواهد تردد کند اما همین که دزدانه و بدون پرچم خود عبور میکند برای نشان دادن اقتدار ایران در تنگه هرمز کفایت میکند. دولتهای متخاصم نیز در صورت ترک تخاصم و جبران خسارت در لیست سفید قرار
گیرند».
نسیه فروشی تنگه هرمز و حراج دستاوردهای میدان هنگامی که دشمن چنگ و دندان نشان میدهد، ارسال «پیام ضعف» به دشمن است؛ پیامی که بر گستاخی دشمن افزوده و چراغ سبزی برای زیادهخواهی ترامپ در آینده خواهد بود.