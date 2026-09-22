وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که این کشور با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مخالف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: پکن با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی علیه ایران مخالف است.

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: ما با ادامه تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بین‌الملل یا مجوز شورای امنیت هستند، مخالفیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین تأکید کرد: پکن همچنین با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مخالف است.

پیشتر در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل، پیش‌نویس قطعنامه آمریکا که با انگیزه‌های سیاسی و با هدف احیای مأموریت «هیئت کارشناسان» کمیته غیرقانونی 1737 ارائه شده بود، به تصویب نرسید.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: پیش‌نویس قطعنامه ایالات متحده در نشست اخیر شورای امنیت که با هدف احیای مأموریت «هیئت کارشناسان» کمیته 1737 ارائه شده بود، به تصویب نرسید.

روسیه و چین بار دیگر قاطعانه از منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و یکپارچگی شورا دفاع کردند و مانع از تلاش مذبوحانه دیگری از سوی ایالات متحده و متحدانش برای سوءاستفاده از شورای امنیت در راستای اهداف سیاسی خود شدند.

فارن پالیسی: چین، بن‌بست ساختاری اجرای تحریم‌های آمریکا

علیه ایران است

نشریه فارن پالیسی در تحلیلی به بررسی پیامدهای تصمیم واشنگتن برای اجرای عملیات موسوم به طرد اقتصادی برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران پرداخته و آن را زمینه‌ساز یک رویارویی پیچیده و جدید میان آمریکا و چین ارزیابی کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: خرید بیش از 90 درصد از نفت ایران توسط چین، منبع اصلی تامین ارز، کالاهای ساخته‌شده و قطعات صنعتی برای تهران است. از همین رو، هرگونه تلاش آمریکا برای «خفه کردن» اقتصاد ایران، بدون هدف قرار دادن پالایشگاه‌های مستقل، پایانه‌ها و بانک‌های چینی غیرممکن خواهد بود؛ امری که همزمان با سفر پیش‌روی شی جین‌پینگ به واشنگتن، شوک جدیدی به روابط دو کشور وارد می‌کند.

تلاش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم شرکت‌های کاغذی در هنگ‌کنگ یا بانک‌های کوچک ترکیه و امارات، به دلیل ساختار بسیار غیرمتمرکز شبکه دور زدن تحریم‌های ایران، تاثیر چندانی نداشته است. از سوی دیگر، واشنگتن تاکنون از تحریم بانک‌های بزرگ و پالایشگاه‌های اصلی چین خودداری کرده است؛ واقعیت این است که تحریم‌های کوچک بی‌اثرند و تحریم‌های بزرگ موجب انفجار جنگ تجاری می‌شوند.

بر خلاف گذشته، چین قوانین جدیدی وضع کرده که شرکت‌های داخلی را از اجرای تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا منع می‌کند. در صورت فشار بیشتر واشنگتن، پکن می‌تواند با محدود کردن صادرات عناصر نادر خاکی یا افزایش خریدهای نفتی، آسیب‌های جدی به زنجیره تامین و شرکت‌های آمریکایی وارد کند.

تحلیلگر فارن پالیسی هشدار می‌دهد که واشنگتن اجازه داده جنگ علیه ایران بر تمام ابعاد دیپلماسی آن با چین سایه بیندازد؛ از عقب افتادن نشست‌های سران گرفته تا تقویت امنیت انرژی چین از طریق افزایش واردات نفت از روسیه. اگر ترامپ نتواند ایران را تسلیم کند، مجبور به انتخاب میان پذیرش شکست یا ورود به یک جنگ تجاری ویرانگر با چین خواهد شد.

گزارش فارن پالیسی نشان می‌دهد که استراتژی «روز دی اقتصادی» ترامپ علیه ایران به یک بن‌بست ساختاری خورده است. اقدامات کم‌مدت و محدود علیه شبکه‌های تجاری ایران بی‌نتیجه مانده‌اند و هرگونه تشدید فشار علیه خریداران اصلی نفت ایران در چین، می‌تواند آمریکا را وارد یک درگیری تجاری کاملاً جدید و پرهزینه با دومین اقتصاد بزرگ جهان کند؛ تصمیمی که هزینه‌های آن به مراتب از بحران اولیه ایران بیشتر خواهد بود.