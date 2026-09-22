آقای پزشکیان! صدای ایرانِ پیروز باشید ترامپ در آمریکا هم بایکوت شده است

سرویس سیاسی-

در حالی که ترامپ قمارباز در آتش بایکوت رسانه‌ای و سقوط کم‌سابقه محبوبیت می‌سوزد و حتی جمهوری‌خواهان نیز او را گردن نمی‌گیرند، رئیس‌جمهور ایران اسلامی در نیویورک فرصت دارد تا روایتگر «ایران پیروز» در صحن جهانی باشد.

حضور رئیس‌جمهور و هیئت همراه در نیویورک برای ایراد سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دقیقاً در بزنگاهی رقم می‌خورد که مستأجر قمارباز کاخ سفید بحرانی‌ترین دوران حیات نکبت‌بار خود را سپری می‌کند. برخلاف ضجه‌های پیاده‌نظام رسانه‌ای موساد و سیا در داخل، رسانه‌های معتبر غربی، سیاستمداران برجسته واشنگتن و حتی هم‌کیشان حزبی سگ زرد، رسماً ساز پیروزی ایران و بن‌بست کامل کاخ سفید را می‌زنند. در شرایطی که ترامپ در واشنگتن زیر فشار بی‌سابقه بایکوت خبری از سوی رسانه‌های آمریکایی، سقوط آزاد محبوبیت تا کف ۳۲ درصد و شکاف و فرار عمیق در بدنه حزب جمهوری‌خواه دست‌وپنجه نرم می‌کند، طیف تندرو مدعی اصلاحات در داخل همچنان بر شیپور ناامیدی و «مذاکره‌» می‌دمد تا به خیال خود زمینه‌ساز تله‌ای جدید در نیویورک برای تنفس مصنوعی به دشمن شکست‌خورده شود.

فن بدل رسانه‌ها به ترامپ

دونالد ترامپ که گمان می‌کرد با تحریم رسانه‌ها می‌تواند صدای انتقادات را در نطفه خفه کند، خود در چاله‌ای افتاد که کنده بود. تصمیم کاخ سفید برای ممنوع‌الورود کردن خبرنگاران شبکه CNN، پولیتیکو و MSNOW به اتهام انتشار «اخبار جعلی»، با پاسخ یکپارچه و تلافی‌جویانه سایر رسانه‌ها مواجه شد.

شبکه‌های ان‌بی‌سی، سی‌بی‌سی، ای‌بی‌سی و حتی فاکس‌نیوز -که همواره رسانه همسو با ترامپ شناخته می‌شد- در اقدامی بی‌سابقه، پوشش خبری مشترک برنامه‌های ترامپ را به تعلیق درآوردند. برایان بوتون، رئیس دفتر فاکس‌نیوز در واشنگتن و رئیس گروه پوشش تصویری مشترک

کاخ سفید، رسماً اعلام کرد که هیچ شبکه جایگزینی برای پوشش برنامه‌های ترامپ تعیین نخواهد شد.

برایان کراسنشتاین، تحلیلگر برجسته آمریکایی در همین رابطه در شبکه ایکس نوشت: «این اقدام کاملاً نتیجه معکوس داد. ترامپ توسط همان افرادی که تلاش می‌کرد آن‌ها را ساکت کند، عملاً ساکت و بایکوت شده است.» تا جایی که شبکه‌های خبری حامی او نیز به‌دلیل تحریم خبری سایر خبرنگاران، توان پخش صدای صحبت‌های ترامپ در کاخ سفید را نداشتند!

سقوط آزاد محبوبیت

در نظرسنجی‌ها

و فرار جمهوری‌خواهان

سایه‌افکندن پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا، پایگاه رای ترامپ را به لرزه درآورده است. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس، محبوبیت عمومی ترامپ به رقم

۳۲ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین حد در تمام دوران فعالیت سیاسی اوست. رضایت جمهوری‌خواهان از عملکرد وی نیز تنها طی یک هفته از ۸۲ درصد به ۷۳ درصد سقوط کرده است.

نکته حائز اهمیت این است که ۸۲ درصد مردم آمریکا معتقدند درگیری با ایران طولانی خواهد بود و تنها ۳۴ درصد از این جنگ حمایت می‌کنند؛ موضوعی که علت اصلی آن جهش بی‌سابقه قیمت سوخت و فشار سنگین بر سبد هزینه ۴۰ درصد

از مردم زیر خط فقر آمریکاست.

تنها ۱۷ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از عملکرد اقتصادی ترامپ رضایت دارند. این وضعیت، هم‌کیشان ترامپ در حزب جمهوری‌خواه را واداشته تا برای حفظ کرسی‌های خود در آستانه انتخابات، علناً خط و ربط سیاسی‌شان را از او جدا کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داد نامزدهای کلیدی مانند مایک راجرز در میشیگان و اشلی هینسون در آیووا، موضع خود را تغییر داده و خواستار پایان فوری جنگ شده‌اند. هینسون که پیش‌تر ۶ بار به طرح‌های محدودکننده اختیارات جنگی ترامپ رای مخالف داده بود، صراحتاً نوشت: «مردم آیووا تحت فشارند و نباید هزینه جنگ علیه ایران را از جیب خود در پمپ بنزین بپردازند.»

اعتراف به بن‌بست؛

«در جنگ ایران گیر افتاده‌ایم»

واقعیت‌های میدان، تحلیلگران ارشد آمریکایی را به اعتراف واداشته است. جیک سالیوان، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه MSNOW صراحتاً اذعان کرد: «هیچ راه خروج مناسبی در جنگی که ترامپ راه انداخته وجود ندارد. واشنگتن با صرف میلیاردها دلار و اختصاص نیمی از نیروی دریایی و نیروهای ویژه خود، تنها برای باز نگه‌داشتن جزئی تنگه هرمز تلاش می‌کند؛ ما در این جنگ گیر افتاده‌ایم.» از سوی دیگر، رابرت پیپ، دانشمند برجسته علوم سیاسی آمریکا، در تحلیلی راهبردی تأکید می‌کند: «ایران با ایستادگی خود به جهان ثابت کرد که آمریکا از نظر نظامی و اقتصادی کاملاً شکست‌پذیر است و توان مهار این شکست را ندارد.»

ابطال محاسبات سه‌گانه دشمن

در معرکه میدان

از سویی، طراحان جنگ آمریکایی-صهیونیستی، عملیات خود را بر سه محاسبه غلط بنا نهاده بودند: تغییر ساختار سیاسی ایران و فروپاشی با ضربه نظامی ترکیبی؛ فاصله گرفتن مردم از نظام به دلیل فشارهای اقتصادی و عدم همراهی در دفاع؛ تصرف جزایر، منابع نفتی و خاک ایران (نظیر سناریوی ناکام عملیات اصفهان) با پشتیبانی اطلاعاتی منطقه‌ای.

اما واقعیت میدان در دو نبرد

۱۲روزه و ۴۰ روزه، تمام این برآوردها را باطل کرد. دشمن «دولت» را با «نظام» و نظام را با «ساختارهای فیزیکی» اشتباه گرفته بود. حضور خودجوش ملت در خیابان، سد فولادینی ساخت که در محاسبات سه‌روزه واشنگتن نمی‌گنجید. امروز نه تمامیت ارضی خدشه‌دار شده، نه خطوط تجاری از دست رفته و نه ساختار حاکمیت آسیب دیده است؛ ترامپ تمام کارت‌های خود را بازی کرده و در برابر شگفتانه‌های نیروهای مسلح و همبستگی اجتماعی ایران، خلع سلاح شده است.

تله نیویورک

در شرایطی که دشمن در تمام اهداف اعلامی شکست خورده و با افت شدید محبوبیت و بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حامیان غربی و رسانه‌هایی چون کیودو و رویترز همزمان با سفر مسعود پزشکیان به هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، شایعاتی مبنی بر «تمایل ایران برای بازگشایی ۷روزه تنگه هرمز در ازای کاهش فشار نظامی» یا «اختیار تام هیئت ایرانی برای احیای دیپلماسی» را پمپاژ می‌کنند.

اظهارات مارکو روبیو و چراغ‌سبز نشان دادن‌های ترامپ برای دیدار با رئیس‌جمهور ایران، دقیقاً پهن کردن یک تله سیاسی-تبلیغاتی است. کاخ سفید به این دیدار نه به عنوان حل ریشه‌ای چالش‌ها، بلکه به عنوان یک «مُسکِّن» برای افت قیمت نفت و ترمیم فضای شکست ترامپ در آستانه انتخابات نیاز دارد.

آدرس غلط کاسبان تسلیم

علاوه ‌بر تقلاهای واشنگتن، رفتارهای طیف تندرو مدعی اصلاحات در داخل کشور است که همزمان با تحرکات باندهای غربی، سناریوی نخ‌نما شده «مذاکره» را تکرار می‌کنند. نگاهی به موضع‌گیری‌های چند روز اخیر چهره‌ها و تریبون‌های این جریان، ابعاد این پازل را روشن‌تر می‌کند.

یکی از نظریه‌پردازان این طیف در مواجهه با عهدشکنی‌های مکرر آمریکا، با توجیهی شاعرانه و کوچک‌سازی خیانت‌های واشنگتن مدعی شد که سیاست در بزنگاه‌های بحرانی همیشه هزاران شعبده‌بازی غیرمترقبه در آستین دارد تا بدین ترتیب، تله طراحی‌شده نیویورک را یک شانس اتفاقی جلوه دهد.

همزمان، فعال دیگری از همین جریان در شبکه اجتماعی ایکس، با زیر سؤال بردن تریبون رسمی کشور نوشت که منطق ترامپ در دنیای دیپلماسی جایی ندارد اما بی‌فایده‌ترین و ساده‌ترین کار، شعار دادن در تریبون اجلاس سازمان ملل است و کسانی که به این سفر می‌روند باید از هر امکان دیپلماتیک و دیدار و گفت‌وگو برای زندگی مردم استفاده کنند؛ موضعی که رسماً نقد کردن فتوحات و عزت ملی را شعار بی‌فایده قلمداد می‌کند.

شاه‌بیت این تحرکات نیز نامه‌ای است که از سوی ستون خیمه فتنه خط‌دهی شد و در آن صراحتاً و بدون توجه به پرونده سیاه ترامپ به پزشکیان توصیه کرد که برای «صلحی پایدار، اگر شرایط فراهم آمد با ترامپ دیدار کن!»

این جریان ناکارآمد، چشم خود را بر واقعیت خروج آمریکا از برجام تفاهم‌نامه‌ اسلام آباد و پرونده جنایات جنگی ترامپ بسته‌اند و می‌خواهند تصویر شکست‌خورده ترامپ را به دست هیئت ایرانی بازسازی کنند. آن‌ها فراموش کرده‌اند که ملت بزرگ ایران -که بیش از ۲۰۰ روز است خون‌خواه امام‌شهید و فرزندان در خون غلتیده خویش‌اند- هرگز اجازه نخواهند داد مسئولان کشور با قاتلان و جنایتکاران جنگی عکس یادگاری

بگیرند.

اقتدار میدان را

در نیویورک نمایندگی کنید

بی‌تردید، دست برتر امروز با جمهوری اسلامی ایران است. فارغ از‌ هارت‌وپورت‌های واشنگتن درباره فاز سوم جنگ، میدان در آمادگی ۱۰۰ درصدی قرار دارد و مختصات جغرافیایی و عملیاتی پاسخ آتی ایران، قطعا فراتر از محاسبات ۴۰ روزه دشمن خواهد

بود.

آقای پزشکیان! شما امروز به‌عنوان نماینده «ملت مبعوث» و مقتدر به نیویورک رفته‌اید. صدای ایران پیروز و صلابت ملتی باشید که پوزه مستکبران را به خاک مالیده است. فریب مذاکره‌ و تله‌های تبلیغاتی دشمن شکست‌خورده را نخورید؛ چرا که تنها راه حفظ عزت و اقتدار ملی، ایستادگی بر اصول و نقد کردن فتوحات میدان در عرصه دیپلماسی عزتمندانه است.