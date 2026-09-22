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کد خبر: ۳۳۸۶۰۸
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
سرویس کیهان » اخبار
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حالت تهوع!(گفت و شنود)

گفت: ترامپ سه شبکه خبری «‌ام اس ناوُ»، «پولیتیکو» و «‌سی.‌ان.‌ان‌‌» را به جرم این‌که اخبار شکست آمریکا و پیروزی‌های ایران را پوشش داده بودند، تحریم کرد و اجازه ورود خبرنگاران این سه شبکه را به کاخ سفید لغو کرد!
گفتم: خب‌، بعدش چی؟
گفت: سایر شبکه‌های خبری آمریکا هم در اعتراض به این حرکت ترامپ، اخبار کاخ سفید و ترامپ را تحریم کرده‌اند.
گفتم: پس بگو چرا رسانه‌های وابسته به غربگراها، 
زمین و زمان را به هم می‌دوزند که ترامپ را قابل اعتماد جا بزنند.
گفت: می‌خواهند جای خالی رسانه‌های تحریم‌کننده ترامپ را پُر کنند! تازه به آقای پزشکیان توصیه هم می‌کنند که با ترامپ ملاقات کند و دست هم بدهد! 
گفتم: آقای پزشکیان حواسش جمع است و با این انسان‌نمای پلید رو‌به‌رو نمی‌شود و اگر ترامپ دستش را دراز کرد که با ایشان دست بدهد، خواهد گفت؛ از کوچکی به ما سفارش کرده‌اند که اگر حالت تهوع به شما دست داد، باهاش دست ندهید!

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