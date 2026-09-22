کیهان و خوانندگان
* در آستانه بازگشایی دانشگاههای کشور لازم میبینم عرض بکنم امام شهید دانشجو را نه صرفاً یک یادگیرنده، بلکه «سازنده آینده»، «نخبه تأثیرگذار» و «سنگربان پایگاه انقلاب» میدانستند که باید با حفظ نورانیت دل و تقوای الهی، بار مسئولیت خطیر ساختن ایران اسلامی را به دوش بکشد.
نوردوست
* در مورد ساماندهی به تجمعات شبانه بایستی کاری کنیم که جمعیتِ به قول بعضیها خاکستری و انواع رنگهای دیگر، در میادین حضور داشته باشند. کمک کنیم که رهنمودهای امام جامعه درباره حفظ انسجام اجتماعی بر زمین نماند. انشاءالله.
دستجردی
* عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد آنچه برخی از مردم امت اسلامی نمیدانند این است که رژیم جنایتکار سعودی در جریان تجاوز خود به یمن بیش از ۱۲۰۰ مسجد را با هواپیما ویران کرد از جمله ۳۰۳ مسجد در استان صعده بوده است. حال چنین رژیمی، تبلیغات راه انداخته که انصارالله یمن درصدد موشکباران مکه و مدینه است.
عبدلی
* مارلون براندو هنرپیشه مشهور آمریکا و برنده جایزه اسکار، اقدام به افشاگری درخصوص ماهیت پلید نظام آمریکایی کرده و گفته ما آمریکاییها درندهخوترین و متجاوزکارترین مردم تاریخ بودیم و از کرانه شرقی تا غربی، سرخپوستان را سلاخی کردیم. وی ادامه داده آمریکا ۴۰۰ توافقنامه صلح با سرخ پوستان امضا کرده و تکتک آنها را زیر پا گذاشته است.
صبحخیز
* هفته گذشته فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر به رهبری آمریکا تشکیل جلسه دادند تا ببینند با این وضعیت یمن چه خاکی بر سرشان باید بریزند. از آن جلسه تا امروز انصارالله بابالمندب را کامل گرفت، نصف یمن را هم آزاد کرد. میخواهم بگویم جلسهشان خیلی تاثیرگذار بود.
شوشتری
* جنگ شیطان بزرگ و اذنابش امروز دیگر جنگ موشک و پهپاد نیست، بلکه جنگ ارادههاست. جنگی که در آن، هر تصمیم، هر حرف، هر سکوت من و شما یک سنگر است؛ یا به سود دشمن یا به سود خودت. جنگ این است که وحدت را پاس بداریم و اجازه ندهیم اتحاد به تفرقه تبدیل شود. جنگ این است که مردم را ناامید نکنیم. جنگ این است که «اتحاد مقدس» را که خواست رهبری است سرلوحه قرار دهیم و تفرقه را که خواست دشمن است کنار بگذاریم و بدانیم ملتی که بیدار باشد هیچ دشمنی نمیتواند بر او مسلط و پیروز شود.
چاهکی
*شاید یکی از تناقضهای بزرگ سیاست ترامپ همین باشد که هرچه بیشتر کوشید یکجانبهگرایی را احیا کند، دیگران بیشتر به فکر ساختن سازوکارهای مستقل افتادند؛ و هرچه بیشتر برای منزوی کردن ایران فشار آورد، ایران بیشتر به شبکههایی پیوند خورد که خود بخشی از معماری جهان چندقطبی آیندهاند.
صفایی
*بنا بر اذعان فارن پالیسی، «جنگ علیه ایران یک فاجعه راهبردی برای واشنگتن است. این جنگ آسیبپذیریهای جدی ارتش آمریکا را نشان داد.» گویا اراده خداوند بر این قرار گرفته که قدرت پوشالی غرب زیر پای سربازان خمینی، خامنهای و اویس قرنیها در این قرن لِه شوند!
هدایتی
* امروز ابتکار عمل در دستان اتحاد تهران- صنعاست و ورود به کارزار جدید، مأموریتی پرخطر برای ارتش خسته آمریکا خواهد بود که هماکنون در جنگ هفتماهه با ایران تحت فشار شدید قرار دارد.
تدینی
* امروز دشمنان ما در اصلیترین هدفگذاری خود میخواهند بین ما ایرانیها اتحاد نباشد و برخی دقیقاً همان کار را میکنند که او میخواهد. همه باید ضمن نقد منصفانه، مراقب باشیم که در زمین دشمن بازی نکنیم.
ماندنی
* پیشرویهای برقآسای مقاومت یمن با توجه به بسته بودن تنگه هرمز، و احتمال انسداد بابالمندب، غرب را به وحشت انداخته است! انشاءالله این پیشرویها تداوم یابد.
قوامی
*ملت شرافتمند ما، امروز پیروز نبردی است که ترامپ احمق و نتانیاهوی خبیث بنا داشتند طیّ آن، ایران را سهروزه به زانو درآورند که در مخیلشان هم ملت مبعوث امام خامنهای شهید را تصور نمیکردند که اینگونه از نظام، انقلاب و ولایت، شهرها را در دست بگیرند!
قادری
* گاردین نوشت: مواضع ترامپ درباره جنگ، از سر استیصال است. با صدها میلیارد دلار هزینه، آمریکا را در گردابی فاجعهبار گرفتار کرده و جبران خسارات فلجکننده، غیرممکن است! این سگ زرد میخواست ایران را سه روزه به زانو در آورد! امروز به چه فلاکتی افتاده است؟!
فرجام
*حضور نیافتن رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهویژه در اوج جنگ، فشارهای امنیتی و تحریمهای همهجانبه بازی در زمین راهبرد انزواطلبی واشنگتن و تلآویو است. چرا که غیبت بالاترین مقام اجرائی کشور، تریبون اصلی دیپلماسی جهانی را بدون هزینه به رقبا و دشمنان واگذار میکند و دست دستگاههای رسانهای غرب را برای بازنمایی یکطرفه و تثبیت پروژه «ایرانهراسی» بازتر میسازد.
بشیرپور
*حضور رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از منظر دیپلماسی عمومی فرصتی راهبردی و کمنظیر برای ارتباط مستقیم، بیواسطه و فرامرزی با افکار عمومی بینالمللی، نخبگان فکری، رسانههای جریان اصلی و اندیشکدهها را فراهم میکند.
پدرام
*تریبون جهانی اجلاس عمومی سازمان ملل به دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی اجازه میدهد تا با عبور از فیلترهای رسانهای غرب و پروژه «ایرانهراسی»، روایت دستاول، منطق حقوقی و مواضع رسمی خود پیرامون پرونده هستهای، ثبات منطقهای و تحولات بینالمللی را به گوش مردم جهان برساند.
شیرمهد
*توانایی ایران در شناسایی یک سامانه پیشرفته زیرسطحی، تنها بخشی از ظرفیتهای آشکار شده کشور بوده و بخش قابل توجهی از توانمندیهای فناورانه و اطلاعاتی ایران همچنان در سطح محرمانه باقی مانده است.فلذا هرگونه محاسبه بر پایه شناخت ناقص از توان ایران توسط آمریکا میتواند هزینههای سنگینتری برایش به همراه داشته باشد.
مؤذنی
*از سران قوا درخواست میشود در جلسه سران که به معیشت مردم میپردازید لطفاً برای وضعیت اجتماعی و فرهنگی و بیحیایی بخشی از عوامل دشمن در جامعه هم اهتمامی داشته باشید.
حجازی- مازندران
*آقای باهنر که سالیان زیادی در کسوت نمایندگی مجلس عمر خود را سپری نموده در تناقضی آشکار اعلام کرد که مجلس نباید در جنگ، صلح و مذاکره، دخالت کند! آقای باهنر، امامین انقلاب مجلس را در رأس امور میدانستند. اگر مجلس در این مسائل مهم دخالت نکند جمهوریت آن چگونه محقق خواهد شد؟ دفاع از جمهوریت و منع مجلس از مداخله در امور مهم تناقض آشکار است!
نیکنام
* چرا برخی از رسانهها و شبکههای اجتماعی ما در دام رسانهای دشمن گرفتار شده و هرچه را که دشمن دوست دارد، برجسته میکنند؟ از مسئولان امر درخواست میشود تدبیری برای اصلاح این روند مخرب نمایند.
نورایی
* ایران از حیث اقتصادی واقعاً قوی است و باید برای خنثی کردن ادعای دشمن، مسئولان کشور آن را بر زبان آورند. به دشمنی که اکثر شاخصهای اقتصادی کشورش از نیمه دهه گذشته منفی بوده نگاهی بیندازند که چگونه در ناداری، دارایینمایی میکنند!
غفوری
* جالبه وقتی پای تقدیر و تشکر در میان هست از مرفهین تقدیر میشود که اغتشاش و اعتراض نکردند. اما نوبت به صرفهجویی که میرسد جانفدایان نوک پیکان قرار میگیرند.
ایلخچی