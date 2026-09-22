تست موفق سلاح جدید سپاه برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حمله اخیر به ناو هواپیمابر آمریکا گفت: جزئیات سلاح جدید قابل بیان نیست اما در یک تست عملیاتی علیه ناو هواپیمابر مورد آزمایش قرار گرفت و آزمایش آن با موفقیت انجام شد.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی درباره شگفتانه اخیر سپاه و استفاده از یک سلاح جدید برای هدف قرار دادن ناو آمریکایی، اظهار کرد: طبیعتاً من نباید جزئیاتی از سلاح جدید و سلاح‌های جدید را بیان کنم.

وی افزود: همان‌طور که دنیا مشاهده کرد و بنده نیز در صحبت‌های گوناگون به آن اشاره کرده‌ام، ما دائماً در حال افزایش توانمندی‌های نظامی خودمان هستیم و سلاح‌های جدیدی را برای دفاع از خودمان و دفع شر دشمنان تولید و آزمایش می‌کنیم.

به گزارش مهر، سخنگوی سپاه ادامه داد: نخستین موردی که شما اشاره کردید، یکی از تست‌های ما روی ناو هواپیمابر بود که بحمدالله تست آن نیز به خوبی جواب داد.

سخنگوی سپاه تأکید کرد: اگر احیاناً تهاجم جدیدی صورت بگیرد، ما غیر از این سلاح، سلاح‌های دیگری را نیز ان‌شاءالله به میدان خواهیم آورد.

سردار محبی به شکار یک زیرسطحی آمریکایی از سوی رزمندگان نیروی دریایی سپاه هم اشاره و تصریح کرد: این فناوری برتر در زیرسطحی‌ای نیز وجود دارد که به تور رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتاد و مهندسی معکوس آن آغاز خواهد شد.