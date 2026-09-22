معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن کمبود دارد و موشک‌های رهگیرش به پایان رسیده و نمی‌تواند مانند گذشته اقدامات خود را انجام دهد. در جریان جنگ، یک انفجار دانشی اتفاق افتاد و موضوعاتی که ماه‌ها و حتی سال‌ها جوانان نخبه و دانشمندان ما برای آنها تلاش کرده بودند، به نتیجه رسید و بسیاری از گره‌ها رفع شد.

سردار سید محمدتقی شاهچراغی، معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم دهمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم محمود نریمانی و سومین آئین استانی قرار مقاومت در کرج با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به جایگاه فرزندان شهید خود مطرح کرد: خانواده‌های شهدا باید قدر بچه‌هایشان را بدانند؛ چه آنهائی که پیکرشان بازگشته و چه آنهائی که پیکرشان نیامده است.

وی با اشاره به بازدید از یکی از پایگاه‌های موشکی پس از جنگ 12 روزه عنوان کرد: بعد از جنگ 12 روزه با شهید پاکپور به یکی از ا‌ستان‌ها رفتیم و از یکی از پایگاه‌های هوافضا و تونل‌های موشکی بازدید کردیم. فرمانده پایگاه نقل می‌کرد که یک لانچر برای شلیک از تونل خارج شده بود و حدود 20 تا 25 نفر در دهانه تونل حضور داشتند. یک موشک دشمن به محل اصابت کرد و سه یا چهار نفر از نیروها شهید شدند.

به گزارش تسنیم، سردار شاهچراغی بیان کرد: نیروهایی که در میدان تقابل با دشمن در کنار هم قرار می‌گیرند، حتی اگر یکدیگر را نشناسند، به اندازه برادر به هم نزدیک می‌شوند. پس از این حادثه، فرمانده پایگاه نگران شلیک بعدی بود و نمی‌دانست چه کسی باید برای عملیات بعدی اعزام شود. وقتی به تونل برگشت، یکی از نیروها کاغذی به او داد که 23 یا 24 نفری که در تونل بودند، آن را امضا کرده و نوشته بودند که حاضرند با نوبت یا بدون نوبت برای شلیک بعدی بروند.

وی عنوان کرد: در طول 40 روز جنگ، 23 هزار اصابت و شلیک از طرف دشمن داشتیم که بیش از 60 درصد آن‌ها به مجموعه‌های نظامی، به‌ویژه تونل‌های موشکی و پهپادی، اصابت کرده است. پایگاه موشکی‌ داریم که در طول 40 روز یک هزار اصابت به آن صورت گرفته است.

معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: همکارانی داریم که در یک روز با یک موشک، 15 نفر از اعضای خانواده‌شان به شهادت رسیدند و فرد مورد نظر پس از رسیدگی به خانواده و دفن شهدا، به مأموریت خود بازگشت. زمانی که ما از این موضوع مطلع شدیم، حدود 45 تا 50 روز از شهادت این 15 نفر گذشته بود. فردی را داریم که در انفجار، دستش از مشت قطع شد، او را به بیمارستان بردند و بخیه زدند.

حکایت راننده تاکسی که سکوی موشکی را

به نقطه امن رساند و شهید شد

سردار شاهچراغی با اشاره به اینکه او دو سه روز بعد با همان دست زخمی و بسته‌شده به مأموریت برگشت زیرا کارش تخصصی بود، اظهار کرد: یک راننده تاکسی نیز در یکی از استان‌ها، در نزدیکی یک پایگاه، یک سکوی موشکی رهاشده را مشاهده کرد. راننده شهید شده اما خودرو، موشک و لانچر سالم بود. راننده تاکسی خودروی خود را کنار گذاشت، با توجه به آشنایی با کامیون، سوار شد و شهید را کنار گذاشت و حرکت کرد و در ادامه مجروح شد.

وی با بیان اینکه اما موشک و تجهیزات را به محل امن رساند و هنگام خروج، مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید، به تأثیر شهادت بر جامعه اشاره کرد و اذعان کرد: خون شهید حیات می‌آورد. شهادت امام شهید و شهدای دیگر نیز همین اثر را دارد. همان‌طور که خون سیدالشهدا(ع) مسیر تاریخ، انسانیت و شیعه را اصلاح کرد و استمرار بخشید، خون شهیدان نیز همین اثر را دارد.

معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: یک فرمانده گروه مهندسی داریم که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی او را می‌شناسند. همسر و فرزند سه‌روزه او را به شهادت رساندند و او پس از حضور در تشییع جنازه، دوباره به کارهای فنی و مهندسی خود ادامه داد. اینکه در هشت سال دفاع مقدس چنین اتفاقاتی افتاد، مخصوص آن دوران نیست. هر روزی که در کشور حادثه‌ای رخ دهد و دشمن تلاش کند که نتیجه آن شهادت باشد، دل‌های زیادی زنده و احیا

می‌شود.

در جریان جنگ، یک انفجار دانشی اتفاق افتاد

سردار شاهچراغی با اشاره به اینکه خدا به این سختی‌ها عزت و عظمت می‌دهد، اذعان کرد: دشمن کمبود دارد و موشک‌های رهگیرش به پایان رسیده و نمی‌تواند مانند گذشته اقدامات خود را انجام دهد. در جریان جنگ، یک انفجار دانشی اتفاق افتاد و موضوعاتی که ماه‌ها و حتی سال‌ها جوانان نخبه و دانشمندان ما برای آنها تلاش کرده بودند، به نتیجه رسید و بسیاری از گره‌ها رفع شد.

وی مطرح کرد: در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن نیز که جنگ همچنان ادامه دارد، نیروها هر روز و هر شب در تنگه هرمز، دریای عمان، خلیج‌فارس و مناطق مختلف در حال جنگ هستند، شهید می‌دهند و از دشمن تلفات می‌گیرند. توانایی‌ها و داشته‌های ما فقط مقدورات و تجهیزات نیست؛ داشته‌های ما به میزان توکل ما به خداست. وقتی خدا وارد میدان می‌شود، موازنه تغییر می‌کند.

معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: اگر دشمن آن‌گونه که ادعا می‌شود توانایی دارد، چرا تاکنون نتوانسته تنگه هرمز را باز کند؟

وی با اشاره به شهدای جنگ اخیر گفت: در میان شهدا، افرادی داریم که تنها به اندازه یک کف دست از پیکرشان پیدا شده است و شهدایی داریم که هنوز هیچ اثری از پیکرشان پیدا نشده و تنها می‌دانیم که شهید شده‌اند. کار خدا مانند کار انسان نیست و حساب و کتاب آن متفاوت است. خداوند به گونه‌ای امور را مرتب می‌کند که اگر این مسیر با قوت ادامه پیدا کند، گره‌ها باز خواهد شد.