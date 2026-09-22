دفاع مقدس بهعنوان یک سبک زندگی و باور و فرهنگ است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دفاع مقدس به عنوان یک سبک زندگی، باور و فرهنگ است؛ فرهنگی که همه ارکان و اصول انقلاب در آن نهفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی روز سهشنبه (۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵) با حضور در باغ موزه دفاع مقدس در هفتمین آئین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در جمع تعدادی از رزمندگان و ایثارگران، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: ما زندگی مادی و معنوی، عزت، استقلال، آزادی و امنیت خود را مدیون یکایک رزمندگان هستیم.
رئیسمجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای همه ما بسیار سخت و غمگین و موجب دلشکستگی است که هفته دفاع مقدس نخستین سالی را آغاز کنیم که فرمانده کل قوای شهید خود را نداریم، یادآور شد: ایشان فرماندهی بودند که از روزهای اول جنگ و در همان هفتههای نخست سال ۵۹ به عنوان یک رزمنده، چریک و نماینده امام(ره) در صحنه جنگ در اهواز و جبهه حمیدیه حضور پیدا کردند اما امروز در جمع ما نیستند.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز فرهنگ دفاع مقدس در کشور ما نهادینه شده، همه میدانیم که پرچمدار این حرکت در رفتار و کردار آقای شهیدمان بوده و پیگیری آن در جایگاه رهبری را که امروز این فرهنگ در همه بخشها مشاهده میشود، مدیون ایشان هستیم. اگر همت، پشتکار، درایت و آیندهاندیشی امام شهیدمان نبود شاید امروز این فرهنگ اینگونه نجاتبخش ایران عزیز و اسلام ما نبود.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما هیچگاه تعبیر امام شهید در استفاده از دو کلمه پرمغز «گنج جنگ» را برای دفاع مقدس فراموش نمیکنیم، گفت: امروز دفاع مقدس به عنوان یک سبک زندگی، باور و فرهنگ است؛ فرهنگی که همه ارکان و اصول انقلاب در آن نهفته است. این فرهنگ، انقلاب را روز به روز بارورتر و فرهنگ بسیج را تولید کرد و تداوم بخشید. فرهنگ دفاع مقدس سنت الهی و شهادت را به ما آموخت و عزت، رشادت، آزادی، شایستهسالاری، شایستهپروری و شایستهگزینی را به ما عطا کرد. این فرهنگ، برادری را به ما آموزش داد و استقلال، آزادی، عقلانیت، عدالت و معنویت در بستر فرهنگ دفاع مقدس شکل گرفت و ما را بر اساس آن تربیت کرد که همه آنها را مدیون امام شهیدمان هستیم.
فرهنگ دفاع مقدس
دکترین ملی برای مواجهه ملت ایران با تهدیدات در روزهای سخت است
رئیس قوه مقننه همچنین با بیان اینکه بدون اغراق فرهنگ دفاع مقدس یک دکترین ملی برای ملتی همچون ملت بزرگ ایران در مقابله و مواجهه با تهدید و رفع تهدید در روزهای سخت است، عنوان کرد: در حقیقت در جریان دفاع بود که بازدارندگی و توان تحمیل محاسبات خود به دشمن را پیدا کردیم. ما این باور که بتوانیم دشمن را از تجاوز منصرف کنیم، از فرهنگ دفاع مقدس داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس در حوزه اقتصاد به ما تابآوری و کاهش آسیبپذیری را آموخت، اظهار داشت: دفاع مقدس در حوزه علم و فناوری به ما خوداتکایی و جهش را آموخت. زمانی بود که ما نارنجک هم نداشتیم و فراتر از آن حتی سیم خاردار هم نداشتیم و هیچ کشوری آن را به ما نمیفروخت. بُرد آتش مؤثر ما نیز بیشتر از ۱۵ کیلومتر نبود و حداکثر آن از طریق توپخانه ۱۲۰ ما بود که با محدودیت گلوله در همان ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول جنگ میتوانستیم نواخت تیر داشته باشیم و بعد از آن جیرهبندی شد که روزانه ۴ یا ۵ گلوله شلیک شود.
قالیباف در ادامه تصریح کرد: اگر امروز بدون محدودیت، چند هزار کیلومتر آن طرفتر را مورد هدف قرار داده و نقطه زنی میکنیم، خوداتکایی و جهش فناوری آن را از دفاع مقدس آموختیم. دفاع مقدس «ما میتوانیم» که کلام حکیمانه امام کبیر(ره) بود را به ما آموخت.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره با اینکه دفاع مقدس در حوزه فرهنگ به ما اعتماد به نفس و انسجام ملی را آموخت، بیان کرد: امروز ملت مبعوث پا در جای پای پدران و مادران و ملتی گذاشتهاند که در دوران دفاع مقدس فرزندان خود را تا پای اتوبوسها و قطارها برای اعزام به جبهه مشایعت و بدرقه میکردند و سپس آب، نان، غذا و درمان آنها را پیگیری میکردند. این فرهنگ این ملت ما را اینگونه شجاع بار آورد که تمام دوستان و دشمنان ما انگشت حیرت به دهان گرفتهاند.
وی ادامه داد: دفاع مقدس در حوزه سیاست نیز وحدت در مقابل فشار خارجی و تحمیل خارجی را به ما آموخت.
ما نه هرگز منتظر میمانیم، نه تسلیم میشویم
و نه کشور را تعطیل میکنیم
قالیباف اضافه کرد: امروز وقتی رئیسجمهور شیطانصفت آمریکا با قدرت شیطانی خود سخن از نابودی ملت ایران میراند و با این عریانی سخن میگوید باید بداند که با فرهنگ دفاع مقدس، با فرهنگ متمدن دینی و نشأت گرفته از مکتب قرآن و اهل بیت(ع) و با یک تمدن تاریخی ایرانی روبهروست. دشمن بداند که تلاش قدرت خارجی ولو یک ابرقدرت مانند آمریکا هرگز قدرت تحمیل اراده خود به این ملت مستقل، آزاده، شجاع و معتقد به سنتهای الهی را نخواهد داشت.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه تفاوت ملت و نیروهای مسلح کشور عزیزمان ایران با سایر کشورها ریشه در دفاع مقدس دارد، اظهار کرد: اگر ما آن روز در دفاع مقدس تربیت شدیم و آموزش دیدیم به این دلیل بود که امام کبیر(ره) و امام شهید را داشتیم و امام حاضر ما حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای نیز ادامه دهنده راه رهبران گذشته ما هستند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دشمنان ما بدانند پاسخ امروز ما در جریان جنگ ترکیبی، جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و جنگ دیپلماسی حتما همان پاسخی است که از گذشته تا به امروز به آنها دادهایم. آنها باید بدانند که ما نه هرگز منتظر میمانیم، نه تسلیم میشویم و نه کشور را تعطیل میکنیم و تا پایان یافتن تهدید ایستادهایم و حتما با قدرت رفع تحریم میکنیم. کشور ما قدرت بازدارندگی پایدار دارد.