چشم انتظار...

ابوالقاسم محمدزاده

مادرش می‌گفت؛

سه تا از بچه‌هایم را همزمان به جبهه فرستاده بودم. وقتی علی‌اکبر می‌خواست اعزام بشه، توی اتوبوس نشسته بود که عکاس صدا زد؛

- بیا پایین یه عکس یادگاری بگیریم.

انگار عکاس فهمیده بود این آخرین عکس یادگاری علی‌اکبرم هست. انگار عکاس تو چهره‌اش خونده بود که علی‌اکبرم آسمانی می‌شه...

پیاده شد و عکس گرفتیم. وقتی دوباره سوار اتوبوس شد، گفتم؛

- هرجا می‌خوای بری برو. خدا به همراهت مادر...

علی‌اکبرم رفت. چند سالی مفقودالاثر بود. بارون که می‌بارید، وقتی که باد می‌اومد و یا صدایی می‌شنیدم، می‌رفتم دم در و می‌گفتم‌؛ بچه م زیر بارون و باد نمونه.

چهارده سال طول کشید تا بچه‌ام برگشت، خداوند هیچ مادری رو چشم به راه بچه‌ش نذاره....

موضوع؛ شهید علی‌اکبر احمدیان