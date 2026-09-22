فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۵۹۳
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
روایت صد ثانیه‌ای

چشم انتظار...

ابوالقاسم محمدزاده

مادرش می‌گفت؛
سه تا از بچه‌هایم را همزمان به جبهه فرستاده بودم. وقتی علی‌اکبر می‌خواست اعزام بشه، توی اتوبوس نشسته بود که عکاس صدا زد؛ 
- بیا پایین یه عکس یادگاری بگیریم.
 انگار عکاس فهمیده بود این آخرین عکس یادگاری علی‌اکبرم هست. انگار عکاس تو چهره‌اش خونده بود که علی‌اکبرم آسمانی می‌شه...
پیاده شد و عکس گرفتیم. وقتی دوباره سوار اتوبوس شد، گفتم؛
- هرجا می‌خوای بری برو. خدا به همراهت مادر...
علی‌اکبرم رفت. چند سالی مفقودالاثر بود. بارون که می‌بارید، وقتی که باد می‌اومد و یا صدایی می‌شنیدم، می‌رفتم دم در و می‌گفتم‌؛ بچه م زیر بارون و باد نمونه. 
چهارده سال طول کشید تا بچه‌ام برگشت، خداوند هیچ مادری رو چشم به راه بچه‌ش نذاره....
موضوع؛ شهید علی‌اکبر احمدیان

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

زاویه‌دارها وصله‌های ناجور وفاق (نکته)

آسمان را سوی قم آوردی(به جای گفت و شنود)

اسطوره‌ای شکوفا در دل بحران‌ها

ایران از شکست آمریکا یک نمایش جهانی ساخت

ستاره‌های پاپ جهان همچنان برای فلسطین می‌خوانند

برتری ایران در تنگه هرمز و عصای غربگرایان زیر بغل آمریکا(خبر ویژه)

تمام خاک عربستان را هدف قرار داده، اقتصاد آل‌سعود را نابود خواهیم کرد

به سریال «رؤیای نیمه‌شب» افتخار نمی‌کنم!

تاریخ شفاهی علم اکتسابی یا اکتشافی

دیروز پادوها، امروز ترامپ آتش‌زدن و بمباران اتوبوس‌های شهری