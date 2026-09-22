دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

هدایت و برنامه‌ریزی پیامدهای ملک شماره 666 بزرگ‌ترین چالش و تجربه یادگیری شغلی من بود.

وارد شدن به مذاکرات پیچیده و پرمخاطره در سنین جوانی به من آموزش بی‌نظیری داد. من با بسیاری از غول‌های این صنعت رابطه برقرار کردم، که ثابت کرد حرکت رو به جلو بسیار ارزشمند است.

من در هر مذاکره پیروز نشدم، اما با صادق بودن در مورد شرایط دشوارمان، ارائه راه‌حل‌های سازنده و جست‌وجوی نتایج موفق برای همه طرف‌ها، اعتبار به دست آوردم.

هدف من افزایش اندازه{شیرینی}پای به جای حذف برش‌های آن بود.

دو نفر از طلبکارانم که با آنها روابط شخصی نزدیکی برقرار کردم، در جلسات ناهار به من گفتند که دوستی جدا از تجارت است و آنها قرار است هر کاری که در توان دارند انجام دهند تا مطمئن شوند که ساختمان را از دست خواهم داد. خوشبختانه، دیگران بزرگوارتر بودند و تمام تلاش خود را برای یافتن یک نتیجه برد-برد انجام دادند.

در یک نقطه من به کالیفرنیا پرواز کردم تا با تام باراک1، یک غول املاک که شرکتش یکی از طلبکاران ما بود، ملاقات کنم.

انتظار داشتم که رویکردی خصمانه داشته باشد و برای شکست دادنم بسیار تلاش کند، اما پس از ملاقات ما، او تبدیل به یک متحد من شد. او گفت: «بیشتر افرادی که در موقعیت شما هستند به دنبال سوءاستفاده از وام دهندگان خود هستند. من از واقع گرایی شما قدردانی می‌کنم و برای حل این موضوع با شما همکاری خواهم کرد.»

پس از نجات سرمایه‌گذاری خود در ساختمان 666، من از شکست در تجارت نمی‌ترسیدم. یاد گرفتم که چگونه روی تصمیمات مهم تمرکز کنم و حواس پرتی‌های جزئی را نادیده بگیرم.

من در کاهش جنبه‌های منفی احتمالی، پذیرش ریسک‌های حساب شده، شناسایی روندهای بازار و توسعه در محله‌های رو به رشد بهتر عمل کردم.

اولین معامله موفق من در شهر نیویورک خرید ساختمانی در خیابان لافایت2 شماره 200 از جان زاکارو3 بود.

هیچ کس فکر نمی‌کرد که او فروشنده باشد و هرگز ملکش را بفروشد. با او ملاقات کردم و به او پیشنهاد دادم که فوراً پول را کنار بگذارم و هر قراردادی را که جلوی من گذاشت امضا کنم. در حالی که ساختمان در شکل وحشتناکی بود، می‌دانستم که اگر به طرح تجاری خود دست پیدا کنم، سود قابل توجهی به دست خواهم آورد. در آن زمان، به برادرم کمک می‌کردم تا کسب‌وکار سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز خود، تریو کپیتال4 را راه‌اندازی کند، و دیدم که استارت‌آپ‌هایی مانند او به دنبال فضاهای اداری مدرن‌تری هستند که هنوز در نیویورک وجود نداشتند.

من فکر می‌کردم این ساختمان می‌تواند به عنوان یک محل دنج جدید به‌کار رود.

بعد از اینکه زاکارو را متقاعد کردم که ساختمان را به من 50 میلیون دلار بفروشد، به دنبال شریکی رفتم تا باهم بتوانیم معامله را انجام دهیم. آوی شمش5‌، یک مهاجر اسرائیلی را پیدا کردم که با باغبانی شروع کرد و یک شرکت املاک و مستغلات چند میلیارد دلاری ساخت.

وقتی من و آوی روی پشت‌بام خیابان لافایت 200 ایستاده بودیم، او پرسید: «طبقه‌ها چند متر هستند؟»

من پاسخ دادم: «هفده هزار فوت مربع قابل اجاره.» او پرسید که آیا این اندازه مناسب برای مستاجر مورد نظر من است؟ و من جواب دادم: «این چیزی است که ما داریم.» او از صداقت و اشتیاق من برای این پروژه خوشش آمد.

«جارد، من این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهم، اما نه به خاطر ساختمان. من روی تو شرط می‌بندم.» بعد از بیست ماه از اجرای طرحم، ساختمان را نزدیک به 150 میلیون دلار فروختیم.

پس از آن موفقیت، من یک خرید عمده انجام دادم و بیش از دوازده هزار آپارتمان در سراسر کشور خریداری کردم و مبلغ

14میلیارد دلار معامله در حدود ده سال انجام دادم. یکی از بهترین معاملاتی که انجام دادم خرید دفتر مرکزی «شاهدان یهوه6» در بروکلین بود. وقتی شنیدم دارند می‌فروشند، با نماینده آنها دن رایس7 تماس گرفتم و از او خواستم اجازه دهد در حراج آنها شرکت کنم.

این املاک که در رودخانه در کنار پل بروکلین قرار دارد، باور نکردنی بود. آن‌ها بهترین ساختمان‌هایی بودند که من تا به حال دیده‌ام- آن‌قدر تمیز بودند که می‌توانستید از کف طبقات غذا بخورید.

آن روز به دفتر نماینده رفتم و پرسیدم چقدر می‌خواهد؟ او مظنه 325 تا 350 میلیون دلار را داد. به او گفتم اگر قول بدهد که حراجی نداشته باشد، 375 میلیون دلار می‌پردازم. با هیئت‌مدیره‌اش تماس گرفت، تاییدیه گرفت و با من دست داد. روز بعد، یکی از رقیبان به او قیمت بیشتری پیشنهاد داد، اما او گفت: «نه، ما شاهدان یهوه هستیم. ما به قول خود احترام می‌گذاریم.» او ملک را به من فروخت و پس از بازسازی و تغییر نشان تجاری، اکنون نزدیک به یک میلیارد دلار ارزش دارد.

پانوشت‌ها:

1. Tom Barrack

2. Lafayette Street

3. John Zaccaro

4. Thrive Capital؛ یک شرکت سرمایه‌گذاری است که در اینترنت، نرم‌افزار و شرکت‌های دارای فناوری می‌سازد و سرمایه‌گذاری می‌کند

5. Avi Shemesh

6. Jehovah’s Witness ؛ دسته‌ای از مسیحیان که به حکومت خداوند و به بازگشت عیسی پس از هزار سال دیگراعتقاددارند

7. Dan Rice