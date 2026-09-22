اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان گفت: یکی از برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس، هفتمین آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت با حضور حدود ۶۰۰ نفر در اصفهان خواهد بود.

منوچهر ذوالفقاری درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های محوری چهل‌وششمین هفته دفاع مقدس، هفتمین آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت است که سی‌ویکم شهریور به‌صورت همزمان با مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آیین در موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان با حضور حدود ۶۰۰ نفر از پیشکسوتان، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان دوران دفاع مقدس و فعالان حوزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان گفت: سهمیه استان اصفهان برای تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در طول سال ۲۲ هزار نفر است و شهرستان‌ها، دستگاه‌های اجرائی، سازمان‌ها و نهادها باید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند تا بخش قابل‌توجهی از این سهمیه در طول هفته دفاع مقدس محقق شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه فضاسازی محیطی و تبلیغات شهری و روستایی نیز باید متناسب با این ایام انجام شود، تصریح کرد: محور این فضاسازی‌ها باید امام شهید، انقلاب اسلامی، شهدا، فرماندهان و گروه‌های مختلف شهدای دفاع مقدس باشد و برنامه‌های دستگاه‌ها نیز با شعارهای اعلام‌شده برای هفته دفاع مقدس هماهنگ شود. وی یکی دیگر از محورهای برنامه‌های سال‌جاری را جهاد تبیین دانست و گفت: تبیین هدایت امام شهید، فرماندهی کل قوا، دستاوردهای دفاع مقدس و محور مقاومت باید مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق این هدف از ظرفیت راویان دفاع مقدس و گردان‌های تبیینی در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و سازمان‌ها استفاده خواهد شد. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان افزود: دو گردان تبیینی از دی‌ سال گذشته تشکیل شده‌اند که در مجموع حدود ۵۰۰ نفر ظرفیت دارند و تاکنون چهار همایش توانمندسازی برای اعضای این گردان‌ها برگزار شده است.

ذوالفقاری از برگزاری برنامه عطرافشانی و نثار گل به مزار شهدا و یادمان‌های شهدای گمنام در سراسر استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: خطیبان نماز جمعه نیز در خطبه‌های خود به تبیین دستاوردهای عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس خواهند پرداخت.