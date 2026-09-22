معاون وزیر بهداشت: ساخت ۳۶ هزار تخت خوابگاهی در کشور نیمهتمام است
مشهد- خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به نیاز کشور به توسعه خوابگاههای دانشجویی گفت: حدود ۳۶ هزار تخت خوابگاهی نیمهتمام در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اکنون وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند بیش از ۳۷ همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار است.
به گزارش ایرنا، دکتر مسعود حبیبی در آیین بهرهبرداری از خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت ۴۰۰ دانشجو افزود: مشارکت نهادهای بزرگ کشور و خیرین میتواند به تکمیل این پروژهها و قرار گرفتن آنها در اختیار دانشجویان کمک کند.
به گفته وی، هم اکنون ۱۰۰ هزار تخت خوابگاهی در سطح کشور دایر است که با کمبود ۵۰ هزار تخت خوابگاهی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه امسال ۳۰۰ واحد خوابگاه متاهلی به جمع خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی کشور افزوده میشود، بیان کرد: اگر ۱۰ هزار خوابگاه متاهلی دیگر داشته باشیم نیازها در این حوزه برطرف میشود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افتتاح خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون را اقدامی ارزشمند در حمایت از رفاه و آینده دانشجویان دانست و ادامه داد: این مجموعه را میتوان «سرای امید» نامید؛ چراکه امید دانشجویان به آینده و فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل و زندگی آنان را فراهم میکند.
حبیبی ضمن قدردانی از نگاه و حمایت آیتالله مروی، تولیت آستان قدس رضوی و با اشاره به نقش این آستان مقدس در حمایت از جامعه دانشگاهی عنوان کرد: این اقدام پیوند میان دانشگاه، علم، معنویت و فرهنگ رضوی را تقویت میکند و میتواند الگویی برای مشارکت نهادهای بزرگ، خیران و افراد نیکاندیش در توسعه زیرساختهای رفاهی دانشگاهها باشد.
حبیبی افزود: وقتی دانشجو از محیط مناسب زندگی برخوردار باشد، با آرامش بیشتری درس میخواند، آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد، سلامت روان او ارتقا پیدا میکند و با آمادگی بیشتری میتواند در آینده به مردم و نظام سلامت کشور خدمت کند.
وی با تأکید بر اهمیت علم و دانش در اقتدار کشور گفت: پایه قدرت و پیشرفت کشور، علم و دانش است و هر اقدامی که به ایجاد محیط مناسب برای تحصیل، آرامش و رشد دانشجویان کمک کند، در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور و نظام سلامت محسوب میشود.