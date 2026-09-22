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کد خبر: ۳۳۸۵۸۳
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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جلوگیری از خروج ۱۸۰ میلیارد تومان پول نقد از مرز دوغارون

مشهد - خبرنگار کیهان: 
 مدیرکل گمرک مرزی دوغارون تایباد گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پول قاچاق از ابتدای امسال تاکنون در مرز دوغارون حین خروج از کشور کشف شده که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۱۵ برابر افزایش دارد.
سید حسن رحیمی‌زاده در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: این میزان پول قاچاق از سوی نیروهای گمرک مرزی دوغارون با استفاده از دستگاه‌های آشکارساز و بازرسی‌های بدنی کشف شده است.
وی اظهار کرد: ۶۰ درصد از این میزان وجه رایج کشور در بار مسافران خروجی از دوغارون به سمت افغانستان جاسازی شده بود و ۴۰ درصد دیگر آن در ناوگان حمل‌ونقل ایرانی و افغانستانی کشف شده است.
وی ادامه داد: براساس گزارش‌های اعلام شده از سوی واحد قضائی مستقر در مرز دوغارون، میزان کشف پول قاچاق در حوزه تجاری بیشتر است.
مدیرکل گمرک مرزی دوغارون تایباد تصریح کرد: ۹۰ درصد مبالغ کشف شده از اتباع افغانستانی به قصد قاچاق و خروج از کشور به‌دست آمده است.
به گفته وی، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر تبعه ایرانی و یا خارجی می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون ریال پول نقد را بعد از انجام مراحل قانونی و اظهار به گمرک به همراه خود از کشور خارج کند.
رحیمی زاده بیان کرد: ورود و خروج هرگونه کالای قاچاق به گذرگاه رسمی دوغارون و از طریق این مرز به داخل جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان و افراد سودجو برابر قانون برخورد جدی خواهد شد.

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