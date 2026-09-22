افزایش ۲۶ درصدی آمار سرقت در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد آمار سرقت افزایش داشته است.

بهروز محمدی‌مهر در جلسه قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استان همدان با تاکید بر اینکه باید علل و عوامل این افزایش مشخص شود، افزود: 55 درصد از سرقت‌های استان در شهرستان همدان رخ می‌دهد که لازم است برخورد مؤثر با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار صورت گیرد.

وی شرایط اقتصادی و تورم را از جمله عوامل مؤثر بر افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: موضوع استفاده از پابند الکترونیکی برای سارقان دارای سابقه متعدد باید با جدیت پیگیری شود و همچنین نسبت به جلب محکومان متواری و افرادی که با وجود محکومیت هنوز وارد زندان نشده‌اند اقدامات لازم انجام پذیرد.

محمدی مهر با اشاره به اینکه در بیش از 90 درصد روستاهای استان دوربین نصب شده است، اظهار کرد: این دوربین‌ها باید به صورت متمرکز به پاسگاه‌های انتظامی متصل شود تا امکان رصد و واکنش سریع‌تر را فراهم آورد.

وی آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی را یکی دیگر از محورهای مهم پیشگیری از سرقت دانست و گفت: ظرفیت صداوسیما و سایر رسانه‌ها باید برای آموزش مردم و ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوه‌های پیشگیری از سرقت مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: مراکز خرید و فروش اقلام اسقاطی و سمساری‌ها با هدف مقابله با مال‌خری باید ساماندهی شوند.

دادستان همدان نیز در این جلسه با اشاره به وظایف دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری از سرقت، گفت: باید وظایف هر دستگاهی در زمینه پیشگیری از سرقت به طور مشخص و قابل ارزیابی احصا شود تا در صورت ترک فعل قابل پیگیری باشد.

عباس نجفی بر اقدامات امنیتی تاکید کرد و افزود: پیگیری وضعیت زندانیان غایب و محکومان متواری، افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶، نظارت بر اجرای الزامات امنیتی ساختمان‌ها، ساماندهی کابل‌های برق و توسعه گشت‌های انتظامی و محله‌محور از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی استفاده از مشارکت مردم در تامین امنیت روستاها و محلات را ضروری دانست و تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی مانند نگهبان محله برای ارتقای امنیت عمومی راهکاری اجتناب‌ناپذیر است که باید در دستور کار قرار گیرد.