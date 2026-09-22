سرویس خارجی-

نخست‌وزیر عراق درخصوص طرح موسوم به «ساماندهی اسلحه» در این کشور، در خط‌و‌نشانی تلویحی برای مقاومت، گفت: «روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره ۹۰ روزه آغاز خواهد شد.»

نخست‌وزیر کمابیش جدید عراق با اعلام آغاز روند انحصار سلاح در یک بازه ۹۰ روزه (بخوانید خلع سلاح مقاومت) عملاً خط‌و‌نشانی برای نیروهای دیرپای مقاومت کشید، نیروهایی که در سال‌های تاریک اشغال داعش، با خون و جان خود از خاک عراق دفاع کردند و نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست این گروه تروریستی ایفا کردند. این گروه‌ها که بخش مهمی از نیروهای امنیتی عراق را تشکیل می‌دهند، نه تنها در برابر تهدیدات داخلی ایستادند، بلکه بارها نشان دادند که بدون حضور آنها امنیت کشور شکننده خواهد بود. با این حال، نخست‌وزیر با تأکید بر این‌که کنترل سلاح یک ضرورت است و باید تا ژوئن ۲۰۲۷ (تیر 1406) به پایان برسد، مسیر ادغام اجباری این نیروها در ساختارهای رسمی و سپس اعلام قانون‌شکنی هرگونه فعالیت مستقل را ترسیم کرده است.

در طرح اعلام‌شده، دوره ۹۰ روزه‌ای در نظر گرفته شده که طی آن گروه‌های مسلح از هرگونه حمله خودداری کنند و در مقابل، تضمین عدم حمله نیروهای آمریکایی نیز داده شود؛ اما پس از این مهلت، تحویل سلاح‌ها آغاز می‌شود و هر گروهی که خارج از چارچوب تعیین‌شده فعالیت کند، خارج از قانون محسوب خواهد شد. این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که نیروهای مقاومت سابقه درخشانی در دفاع از تمامیت ارضی عراق دارند و بسیاری از مردم این کشور هنوز خدمات و فداکاری‌های آنان را در نبرد با داعش به یاد دارند. نخست‌وزیر با بیان این‌که هدف، جلوگیری از عملکرد مستقل این گروه‌ها و ادغام افراد آنها در نیروهای بسیج مردمی است، عملاً استقلال نسبی نیروهایی را هدف قرار داده که زمانی ستون اصلی مقاومت در برابر تروریسم بودند.

از سوی دیگر، نخست‌وزیر عراق هم‌زمان بر ضرورت ساخت اقتصاد قوی و ایجاد پل‌های اقتصادی با جهان تأکید کرده و از دست رفتن ۶۰ درصد درآمد نفتی عراق به دلیل تنش‌های منطقه‌ای سخن گفته است. وی همچنین از تقویت روابط با ترکیه و طرح‌های انتقال نفت به اروپا از طریق خطوط لوله جدید خبر داده است؛ مشخص نیست که امنیتی که برای عراق امکان «تقویت روابط» را فراهم آورده، در نظر نخست‌وزیر، معلول چیست؟ آیا غیر از این است که همین نیروهای مقاومت بخش عمده‌ای از این امنیت را تأمین کرده‌اند؟

خیال عراق بدون مقاومت را از سر بیرون کنید

هم‌زمان با اظهارات نخست‌وزیر، عبدالقادر الکربلائی، معاون جهادی جنبش نجباء عراق، در پیامی مختصر اما صریح، اعلام کرد: «به‌کوری چشم ترامپِ جنایتکار و دلال صهیونیستی‌اش باراک، مقاومت و حشد همچنان پابرجا خواهند ماند. ما بدون ذره‌ای تردید و عقب‌نشینی، تا پیروزی یا شهادت، به حراست از میهن و حاکمیت و مقدسات ادامه خواهیم داد.»

خروج نیروهای خارجی خللی در عراق ایجاد نمی‌کند

همچنین برخی چهره‌های سیاسی و تحلیلگران عراقی با تأکید بر این‌که خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در موعد مقرر هشتم مهر هیچ خلأ امنیتی ایجاد نمی‌کند، اعلام کردند نیروهای امنیتی و نظامی عراق از جمله ارتش و بسیج مردمی (حشدالشعبی) به مرحله‌ای از آمادگی رسیده‌اند که قادرند بدون نیاز به حمایت خارجی، امنیت مرزها و حاکمیت ملی را حفظ کنند؛ در عین حال دبیرکل جنبش صفوة هشدار داد که آمریکا هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبوده و باید محتاط بود، ضمن آن‌که تحلیلگران تصریح کردند این تاریخ صرفاً مربوط به پایان حضور نظامی خارجی است و هیچ ارتباطی با موضوع ساماندهی سلاح ندارد که حل آن نیازمند قانون‌گذاری پارلمانی و زمان بیشتری است.

آمریکا با اهرم دلار، بغداد را تحت فشار قرار می‌دهد

خبر دیگر از عراق آن‌که محمد ضاری الدلیمی، سیاستمدار عراقی، با اشاره به استفاده آمریکا از دلار و نفت به‌عنوان ابزار قدرت نرم، تأکید کرد که واشنگتن در مقاطع مختلف بغداد را میان فلج اقتصادی و تسلیم در برابر خواسته‌هایش مخیر کرده و دولت ترامپ نیز با توقف محموله ۵۰۰ میلیون دلاری و تعلیق همکاری‌های امنیتی، فشار برای برچیدن برخی گروه‌های مسلح را تشدید کرده است؛ هرچند ارسال دلار از سر گرفته شده، اما محدودیت‌های امنیتی همچنان پابرجاست.