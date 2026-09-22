الگوبرداری بنسلمان از نتانیاهو با راهاندازی «کودککُشی» در یمن
سرویس خارجی-
به نظر میرسد که بنسلمان همان راه نتانیاهو را دنبال میکند؛ جنگندههای سعودی بخش المخا در تعز را بمباران کردند و شش غیرنظامی از جمله دو کودک و یک زن را به شهادت رساندند. وزارت بهداشت یمن این حمله را نقض قوانین بینالمللی و بخشی از الگوی هدفگیری عمدی غیرنظامیان دانست.
منابع خبری گزارش دادند که جنگندههای رژیم سعودی در سه نوبت بخش المخا در استان تعز را هدف قرار دادند و شش شهروند یمنی از جمله دو کودک و یک زن به شهادت رسیدند. هشت غیرنظامی دیگر نیز از جمله یک کودک و یک زن زخمی شدند. وزارت بهداشت و محیطزیست یمن این حملات را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین و پیمانهای بینالمللی دانست که هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را ممنوع میکند. این وزارتخانه تأکید کرد: تداوم حملات به غیرنظامیان، مدارس و زیرساختهای حیاتی نشاندهنده رویکرد عمدی عربستان در هدف قرار دادن ملت یمن و توانمندیهای آن است و از جامعه جهانی خواست به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود عمل کند.
خنثیسازی بمبگذاری در بازارها و مساجد
در حالی که بمبارانهای هوایی غیرنظامیان را هدف گرفته بود، نیروهای امنیتی یمن طرح تروریستی دیگری را خنثی کردند. حزام الاسد، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله، اعلام کرد عوامل مرتبط با سرویس اطلاعات عربستان قصد داشتند با موتورهای بمبگذاریشده و عناصر انتحاری، بازارها و مساجد صنعا را هدف قرار دهند. این عملیات بدون خسارت یا تلفات خنثی شد و عوامل دخیل بازداشت شدند. الاسد یادآور شد که این اقدام یادآور عملیات تروریستی علیه مساجد در صنعا و صعده در سال ۲۰۱۵، حمله به میدان التحریر در ۲۰۱۴ و حمله دوازده عامل انتحاری به بیمارستان العرضی در ۲۰۱۳ است، اقداماتی که همگی با سرویس اطلاعات عربستان مرتبط بودند و خوی داعشی و تکفیری این رژیم را آشکار میکند.
الگوبرداری از روشهای نتانیاهو
هدف قرار دادن کودکان، زنان، بازارها و اماکن مذهبی در یمن، شباهت انکارناپذیری با رفتارهای رژیم آپارتاید اسرائیل در هدف قرار دادن غیرنظامیان دارد. همانگونه که نتانیاهو با بمبارانهای مکرر مناطق مسکونی و زیرساختهای حیاتی، کشتار سیستماتیک غیرنظامیان را پیش برده، بنسلمان نیز با استفاده از جنگندههای اف-15 و تایفون و طرحهای تروریستی انتحاری، همان الگو را در یمن پیاده میکند. این شباهت نه تصادفی است و نه پنهان؛ هر دو رژیم با تکیه بر حمایت قدرتهای خارجی، به ویژه آمریکا، غیرنظامیان را به عنوان ابزار فشار و ایجاد وحشت انتخاب کردهاند و قوانین بینالمللی را آشکارا نادیده میگیرند.
آمار حملات به یمن
سخنگوی نیروهای مسلح یمن، یحیی سریع، اعلام کرد: عربستان در دور جدید اقدامات خصمانه خود، در ۱۵۷ نوبت با جنگنده و موشک به استانهای مختلف یمن حمله کرده و مجموع حملات هوایی و موشکی این کشور به ۹۱۷ مورد رسیده است. این حملات از پایگاههای خمیس مشیط و طائف و همچنین نجران و جیزان انجام شده است. وی تأکید کرد: تجاوزهای عربستان بدون پاسخ نخواهد ماند و اراده ملت یمن در برابر این خوی تجاوزکارانه شکستناپذیر است.
جنگ سرنوشتساز
همچنین عضو دفتر سیاسی انصارالله در پیامی، با سرنوشتساز بودن جنگ یمن و آلسعود، هشدار داد اگر ترکیه و پاکستان هشدار سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انقلابیون یمن، درباره مشارکت در جنگ و آسیب رساندن به ملت یمن را جدی نگیرند، متحمل خسارتهای سنگینی خواهند شد که تأثیر آن تا چند دهه آینده ادامه خواهد داشت. این هشدار نشان میدهد هرگونه همراهی با تجاوز سعودی، هزینهای سنگین و طولانیمدت برای طرفهای ثالث به همراه خواهد داشت.
حمایت انگلیس از تجاوز سعودی
در این میان، اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس، تأیید کرد دولت او با درخواست عربستان برای دریافت حمایت نظامی موافقت کرده و یک فروند هواپیمای سوخترسان «وویجر» نیروی هوایی سلطنتی را برای پشتیبانی از جنگندههای عربستان بهکار خواهد گرفت. این حمایت که به گفته او محدود به مأموریتهای «دفاعی» و برای چند هفته است، نخستین تصمیم عمده نظامی برنهام محسوب میشود. چنین همراهی آشکار با رژیمی که کودکان و زنان را بمباران میکند، چیزی جز مشارکت در جنایت علیه غیرنظامیان نیست و چهره واقعی سیاست لندن را در حمایت از تجاوز نشان میدهد.
فرار هواپیماهای ایتالیایی
روزنامه ریپابلیکای ایتالیا به نقل از منابع دولتی بلندپایه فاش کرد این کشور بهسرعت و بهصورت محرمانه در حال انتقال جنگندههای خود از پایگاه هوایی الطائف عربستان است. مقامات ایتالیایی بیم آن دارند این جنگندهها هدف حملات نیروهای یمنی قرار گیرند؛ پیشتر نیز یکی از جنگندههای یوروفایتر در این پایگاه آسیب دیده بود. دو فروند هواپیمای ترابری بهدلیل قرار گرفتن در معرض خطر مستقیم جابهجا شدند، در حالی که صدها نظامی ایتالیایی همچنان در پایگاه مستقرند و رم گزینههای خروج جزئی یا کامل را بررسی میکند. مقامات یمنی تأکید کردهاند با ایتالیا جنگ ندارند، اما حضور جنگندههای ایتالیایی در خاک عربستان را زیر سؤال بردهاند؛ سامانههای پدافندی سعودی نیز قادر به حمایت مؤثر از این پایگاهها نیستند.
بلاتکلیفیِ ترامپ، وزیر جنگ و فرماندهان آمریکایی
منابع آگاه گزارش دادند دونالد ترامپ در گفتوگوی تلفنی با رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی وابسته به ریاض، درباره پیشروی نیروهای انصارالله نزدیک تنگه بابالمندب رایزنی کرد. العلیمی مانند محمد بنسلمان از ترامپ خواست برای مقابله با این پیشروی وارد عمل شود، اما ترامپ هیچ تعهد مستقیمی نشان نداد. وزیر جنگ آمریکا نیز اعلام کرد: واشنگتن اقدامات خود در عراق و افغانستان را تکرار نمیکند و ترجیح میدهد بر منافع اصلی مانند ایران و چین تمرکز کند. گزارشها حاکی است ترامپ پس از تماس بنسلمان ابتدا به پنتاگون دستور آمادهباش برای حملات هوایی داد، اما سپس موضع خود را تغییر داد و دستکم در حال حاضر هیچ حمله هوایی آمریکا علیه یمن انجام نخواهد شد. میان فرماندهان نظامی نیز اختلافنظر وجود دارد؛ برخی خواستار کمک به ریاض هستند و خودداری را خیانت به متحد میدانند، در حالی که دیگران گشودن جبهه جدید را با توجه به کاهش ذخایر تسلیحاتی نامناسب میدانند. این بلاتکلیفی و ترس، ضعف آشکار حامیان خارجی رژیم سعودی را در برابر اراده مقاومت یمن آشکار میکند.