رونمایی کره شمالی از یک «سلاح بسیار پیشرفته»

کره شمالی از آزمایش یک سامانه تسلیحاتی جدید در این کشور خبر داد؛ رهبر کره شمالی این آزمایش را نشان‌دهنده تکنولوژی دفاعی بسیار پیشرفته این کشور توصیف کرد.

جنگ سرد میان آمریکا و شوروی روند عجیبی را در شبه‌جزیره کره رقم زد و سال‌هاست کره شمالی گویی در رقابتی تسلیحاتی با خویشتن است، رقابتی که ریشه در دخالت‌های دیرینه و مستمر آمریکا در شبه‌جزیره کره دارد و با حضور نظامی، تحریم‌ها و فشارهای مداوم این کشور تشدید شده است. همین دخالت‌ها مسیر هرگونه گفت‌وگوی واقعی را مسدود کرده، در حالی که آمریکا همچنان مدعی است خواهان مذاکره و حل مسالمت‌آمیز مسئله است!

باز هم آزمایش سلاح‌های جدید

به گزارش مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور، روز یکشنبه، یک موشک جدید شلیک کرده بود و کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی، این آزمایش را نشان‌دهنده تکنولوژی دفاعی بسیار پیشرفته این کشور توصیف کرد. براساس این گزارش، نیروهای کره‌شمالی با حضور رهبر این کشور نوع جدیدی از سامانه‌های تسلیحاتی را تحت آزمایش قرار دادند. در این گزارش به ماهیت این سامانه‌های تسلیحاتی اشاره‌ای نشده اما تأکید شده که آزمایش مذکور در تحول تکنولوژی سامانه‌های تسلیحاتی کره شمالی بسیار اهمیت دارد. کیم جونگ اون تصریح کرد دشمنان کره‌شمالی به خوبی معنی این پیشرفت تکنولوژی را از بُعد نظامی خواهند فهمید و این تکنولوژی برای آمادگی کشور در راستای مقابله با تجاوزات بسیار مهم است. دو روز قبل از انتشار این خبر ستاد مشترک ارتش کره‌جنوبی از شلیک دو موشک بالستیک کوتاه بُرد توسط کره‌شمالی خبر داده بود.