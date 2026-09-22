سرویس خارجی-

در اعتراض به رویکرد دیکتاتوری ترامپ در خفه‌کردن رسانه‌های منتقد و افشاگر شکست‌های آمریکا در جنگ علیه ایران، رسانه‌های مهم آمریکایی هم وی را بایکوت کردند. موضوعی که به یک رسوایی تمام عیار برای کاخ‌سفید تبدیل شده است.

آمریکای دوره ترامپ را می‌توان یک رژیم- به گفته کارشناسان- فاشیستی، استبدادی و دیکتاتوری دانست که با سرعت هرچه تمام در مسیر قهقرا در حال حرکت است. شخصیت بیمار و خودشیفته ترامپ که هیچ مخالفت یا انتقادی را به رفتارهای خود تحمل نمی‌کند همه کارشناسان را از سیستم اداری دولت حذف و جای آنها را با «بله‌قربان‌گو»‌ها جایگزین کرده است و همین مسئله طی نزدیک به 2 سال گذشته فاجعه کنونی را از جنگ علیه ایران گرفته تا بسته ماندن تنگه هرمز و بحران جهانی انرژی رقم زده است. ترامپ این روزها به‌شدت عصبانی است چرا که گفتاردرمانی وی در مورد باز بودن تنگه هرمز جواب نداده و قیمت‌های بنزین و گازوئیل و به تبع آنها مواد غذایی و... در این کشور سر به فلک کشیده است. گفته می‌شود در برخی ایالت‌ها قیمت گازوئیل به گالنی 10 دلار نزدیک شده است! رقمی که این کشور در تاریخ خود ندیده بود.

بازتاب این فاجعه از سوی رسانه‌های آمریکایی در کنار انتشار گسترده پیروزی‌های ایران در جنگ کنونی از نابودی پایگاه‌های آمریکا در منطقه گرفته تا افشاگری هزینه‌های انسانی و مالی ده‌ها میلیاردها دلای آمریکا در جنگ آن‌‌هم در 40 روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، باعث شده ترامپ کنترل خود را از دست داده و ورود چند رسانه را به کاخ‌سفید ممنوع کند، تصمیمی که باز کمانه کرده و باعث آبروریزی برای کاخ‌سفید شده است. ترامپ روز جمعه

27 شهریور 1405، اعلام کرد خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های «سی‌ان‌ان»، «ام‌اس‌ناو» و «پولیتیکو» دیگر اجازه ورود به محوطه کاخ‌سفید را نخواهند داشت. ترامپ این تصمیم را با انتقاد از نحوه پوشش خبری این رسانه‌ها توجیه کرد و آنها را به انتشار «اخبار جعلی»، مطالب نادرست و گزارش‌هایی علیه دولت خود متهم کرد. او در عین حال هشدار داد که ممکن است رسانه‌های دیگری نیز با محدودیت مشابه روبه‌رو شوند.

شورش رسانه

اما ماجرا تنها به شکایت این سه رسانه از ترامپ محدود نماند و‌ شبکه‌های تلویزیونی آمریکا در اقدامی کم‌سابقه دست به شورشی رسانه‌ای زدند و عملاً پوشش خبری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را تحریم کردند. در اقدامی کم‌سابقه، پنج شبکه بزرگ تلویزیونی آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که در همبستگی با شبکه سی‌ان‌ان، پوشش خبری کاخ‌سفید را متوقف می‌کنند. شبکه‌های ای‌بی‌سی، سی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فاکس و ان‌بی‌سی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «مردم حق اساسی و مهمی دارند که اطلاعات دقیق و مستقل درباره دولت خود دریافت کنند. هیچ دولتی نباید یک سازمان خبری را صرفاً به‌دلیل مخالفت با گزارش‌های آن محدود کند». تحریم ترامپ از سوی رسانه‌ها به یک رسوایی تمام‌عیار برای وی تبدیل شد. ترامپ روز دوشنبه از سکوی جدید فرود بالگرد در محوطه جنوبی کاخ‌سفید رونمایی کرد. این مراسم در شرایطی برگزار شد که شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا حاضر نشدند طبق روال معمول تصاویر تلویزیونی آن را برای سایر رسانه‌ها تهیه کنند. در نتیجه، مراسمی که معمولاً با حضور گسترده دوربین‌های تلویزیونی پوشش داده می‌شد، با محدودیت قابل‌توجهی در پوشش زنده مواجه شد. تصاویر این مراسم از طریق کانال‌های کاخ‌سفید منتشر شد و به‌دلیل نبود میکروفن‌های معمول گروه تلویزیونی، صدای سخنان ترامپ نیز به شکل عادی در اختیار شبکه‌ها قرار نگرفت و اظهارات وی از طریق تنها دوربین کاخ‌سفید شنیده نشد.

به گزارش لوموند، ممکن است در پی این تصمیم دیدارهای ترامپ با رهبران خارجی در سازمان ملل در نیویورک و حتی دیدارهای وی با شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین که هفته جاری برگزاری می‌شود، هیچ پوشش زنده تلویزیونی نداشته باشد. ترامپ البته در واکنش به این اقدامات عقب‌نشینی نکرد و رسانه‌ها را «سرطان» و تهدیدی علیه امنیت ملی خوانده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خودش، «تروث سوشال» نوشت: «کاخ‌سفید در حال حمله به مطبوعات آزاد نیست؛ چیزی که من برای آن احترام قائلم حمله به اخبار جعلی است؛ چیزی که مانند سرطان در ایالات‌متحده محبوب ما رشد کرده است». در واکنش به این تحریم، شامگاه دوشنبه کاخ‌سفید رسماً «تلویزیون ترامپ» را راه‌اندازی کرد که یک کانال یوتیوب است که به صورت انحصاری به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اختصاص داده شده و ۲۴ساعت و هفت روز هفته در دسترس است. به نوشته مجله فوربس، کاخ‌سفید ادعا کرده است که این کانال قرار است بهترین ویدیوها، بیانیه‌های مهم و نکات برجسته‌ای که باید دید را پخش کند.

فوکویاما: ترامپ دیکتاتور است

هم‌زمان با جدال ترامپ با رسانه‌های مهم آمریکا فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز آمریکایی و نویسنده «پایان تاریخ» هم طی مصاحبه‌ای با بیان اینکه دونالد ترامپ محصول شورشی علیه دموکراسی لیبرال است، گفت رئیس‌جمهور آمریکا مفهومی از قدرت دارد که با نظم و قانون‌ اساسی بنیان‌گذاران این کشور ناسازگار است و تلاش کرده ریاست‌جمهوری را به نوعی «دیکتاتوری» تبدیل کند که در آن همه‌چیز با فرمان اجرائی پیش برود.

به گزارش ایسنا، «فرانسیس فوکویاما»،‌، در گفت‌وگو با برنامه «امانپور‌اند کامپنی» شبکه «پی‌بی‌اس» آمریکا، درباره کتاب خاطرات تازه خود با عنوان «در قلمرو آخرین انسان» و وضعیت کنونی دموکراسی در آمریکا تصریح کرد که بخش مهمی از کتاب اصلی او، که دقیقاً درباره چگونگی فروپاشی احتمالی دموکراسی از درون بود، هرگز خوانده نشده است و همین مسئله را یکی از دلایل نوشتن کتاب تازه خود معرفی کرد. فوکویاما در تحلیل اینکه چرا جوامع لیبرال با واکنش منفی روبه‌رو شده‌اند، دو مشکل اصلی را برشمرد. نخست، فرض محوری این جوامع این است که همه سزاوار به رسمیت شناخته‌شدن برابر هستند، که به گفته او مردم را ناراضی می‌کند چون آنها «حس بزرگ‌تری از اجتماع می‌خواهند» و مایل‌اند بر ملت، سنت‌ها و ارزش‌های آن تأکید کنند. او مشکل دوم را انباشت بیش از حد قانون دانست و افزود: فکر می‌کنم بخشی از جذابیت یک مرد قدرتمند این است که آن مرد قدرتمند محدود به قوانین نیست. مرد قدرتمند فقط از قدرت اراده استفاده می‌کند تا کارها را به انجام برساند. و فکر می‌کنم این بخشی از جذابیت افرادی مانند دونالد ترامپ و ایلان ماسک است.

فوکویاما در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ را محصول این شورش علیه دموکراسی لیبرال می‌داند، بدون هیچ‌گونه تردید پاسخ «مثبت» داد و گفت: اوه، کاملاً. من فکر می‌کنم او مفهومی از قدرت دارد که واقعاً با نوعی رژیم قانون اساسی لیبرالی که بنیان‌گذاران ما پایه‌ریزی کردند، ناسازگار است. او می‌خواهد شخصیت و اولویت‌هایش تعریف‌کننده ملتی باشد که رهبری می‌کند. بنابراین فکر می‌کنم در این معنا او خطر بسیار بزرگی برای نظم لیبرال ماست. او افزود: بسیاری از افراد پایگاه ماگا که از دونالد ترامپ حمایت می‌کنند، احساس می‌کنند نخبگان لیبرال، یعنی نخبگان لیبرال تحصیلکرده‌ای که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، واقعاً به آنها احترام نمی‌گذارند؛ آنها را گروهی از آدم‌های عقب‌مانده می‌دانند که نمی‌فهمند به چه کسی رأی می‌دهند. و فکر می‌کنم متأسفانه درجه‌ای از حقیقت در این مسئله وجود دارد. فوکویاما درباره انگیزه شخصی خود از حمایت اولیه از جنگ عراق به‌طور باورنکردنی و صریح، گفت: بخشی از دلیلی که من در مراحل اولیه از تهاجم به عراق حمایت کردم، این بود که دوستانم این کار را کردند. من در حلقه نومحافظه‌کاران بودم و اگر شما با اجماع آن حلقه مخالفت کنید، اساساً از آن طرد می‌شوید! فوکویاما درباره آینده پس از ترامپ نیز پیش‌بینی کرد که ماهیت قدرت اجرائی در آمریکا تغییر خواهد کرد و افزود: ترامپ سعی کرده اساساً «ریاست‌جمهوری» را به نوعی «دیکتاتوری» تبدیل کند که در آن بتواند همه‌چیز را با فرمان اجرائی انجام دهد.

کودک‌رفتار!

«بَندی لی»، روانپزشک مشهور آمریکایی هم که پیش‌تر در دانشگاه‌های هاروارد و ییل تدریس کرده است، بار دیگر درباره وضعیت روانی دونالد ترامپ ابراز نگرانی کرده و رفتار او را به «کودکی نوپا» تشبیه کرده است که برای مقابله با احساس درماندگی می‌کوشد «فرمانروای جهان» باشد. «لی» که از مدت‌ها پیش درباره وضعیت روانی ترامپ ابراز نگرانی کرده، در گفت‌وگویی با برنامه «The Weekend Show» گفت: برخی تحولات اخیر نگرانی‌های او را تشدید کرده است. کاخ‌سفید این اظهارات را پیش‌تر «گمانه‌زنی‌های نادرست با اهداف سیاسی» خوانده است. یکی از مواردی که لی به آن اشاره کرد، اظهارات ترامپ در مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد حملات 11 سپتامبر بود. «بَندی لی»، گفت: «اینکه او برای هر رویداد مهم در تاریخ ملی و هر بنای مهم کشور نیاز دارد خودش را در مرکز قرار دهد، همه اینها به شکنندگی شدید احساس هویت او بازمی‌گردد». این روانپزشک و نویسنده سپس رفتار موردنظر ترامپ را به کودکان خردسال تشبیه کرد و گفت: کودکان دو یا سه ساله معمولاً برای مقابله با احساس درماندگی و وابستگی به مراقبت دیگران، می‌خواهند «پادشاه، ملکه یا فرمانروای جهان» باشند؛ اما به گفته او، چنین رفتاری در یک فرد بزرگسال «غیرعادی و بیمارگونه» است.