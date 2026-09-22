حمله به امید در کرانه باختری از خانه و مزرعه تا خودرو و‌ تانکرهای آب

نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست همچنان در حال نسل‌کشی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه هستند.

در حالی که نگاه افکار عمومی جهان همچنان متوجه تحولات غزه است، گزارش‌های منتشرشده از کرانه باختری تصویری از تشدید فشار بر زندگی روزمره فلسطینیان ارائه می‌دهد؛ فشارهایی که از تخریب خانه‌ها و خودروها و نابودی زمین‌های کشاورزی و درختان زیتون تا مصادره تراکتور و ‌تانکرهای آب را دربر می‌گیرد. حوادث اخیر در مناطق مختلف کرانه باختری نشان می‌دهد دامنه توحش صهیونیست‌ها تنها به عملیات نظامی محدود نمانده و بخش‌های مختلف زندگی و معیشت فلسطینیان را هدف قرار داده است.

در همین راستا، در شهرک نعلین در غرب رام‌الله، شهرک‌نشینان صهیونیست با استفاده از شش دستگاه بولدوزر، ده‌ها هکتار از زمین‌های کشاورزی فلسطینیان را ویران کرده و صدها اصله درخت زیتون را از ریشه کنده‌اند. اکنون این زمین‌ها در معرض خطر تصرف برای توسعه شهرک‌سازی‌های صهیونیست‌ها قرار دارند. هم‌زمان در جابا، در شمال‌شرق قدس، نظامیان صهیونیست نیز ده‌ها اصله درخت زیتون را از ریشه کنده و زمین‌های کشاورزی را تسطیح کرده‌اند؛ اقدامی که در کنار تخریب زمین‌های کشاورزی نعلین، تصویری از فشار هم‌زمان بر منابع معیشتی و کشاورزی فلسطینیان در بخش‌های مختلف کرانه باختری ارائه می‌کند.

یورش به خانه‌ها

همچنین نظامیان صهیونیست در یورش به چند خانه در جنوب جنین، اقدام به تخریب وسایل و اموال ساکنان کرده و سه فلسطینی را بازداشت کردند. در غم‌انگیزترین مورد، عبدالرحمن عادل غانم، جوان ۲۷ساله فلسطینی که پس از مدت‌ها اسارت، تنها پس از 2 هفته که به آغوش خانواده بازگشته بود، بار دیگر از سوی نظامیان صهیونیست بازداشت و به اسارت درآمد. همچنین در منطقه جابا، گروهی از شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست به کشاورزان فلسطینی حمله کرده، و علاوه ‌بر بازداشت آنها، تراکتور و دیگر اموال آنها را به سرقت بردند. نظامیان صهیونیست با استقرار در ورودی این منطقه، مانع از تردد آزاد فلسطینیان شده و آنها را در این منطقه محبوس کردند.

جان و مال فلسطینیان در خطر

در حادثه‌ای دیگر، بیش از ۲۰۰ شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت نظامیان این رژیم بامداد دیروز به حومه شهرک المزرعه الشرقیه در شرق رام‌الله یورش بردند. منابع محلی تأیید کردند شهرک‌نشینان در جریان این حمله خودروها را تخریب و به خانه‌ها آسیب وارد کردند. دست‌کم چهار خودرو و دو خانه در این حمله آسیب دیدند. بدین ترتیب، در فاصله کوتاهی، گزارش‌هایی از تخریب زمین‌های کشاورزی، قطع درختان زیتون، آسیب به خانه‌ها، تخریب خودروها و مصادره اموال فلسطینیان در چندین نقطه کرانه باختری منتشر شده است؛ اقداماتی که به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم و توانایی آنها برای ادامه زندگی و تأمین معیشت ارتباط دارد.

کارشناسان می‌گویند با نزدیک‌شدن به انتخابات ماه اکتبر در سرزمین‌های اشغالی (5 آبان ماه)، کابینه راست افراطی نتانیاهو با اعطای آزادی عمل به شهرک‌نشینان برای نشان دادن حداکثر توحش علیه فلسطینیان، درصدد جلب حمایت آنهاست. اکنون احزاب راستگرا در سرزمین‌های اشغالی رقابت سختی برای نشان‌دادن همدلی خود در توحش علیه غیرنظامیان دارند و می‌کوشند جایگاه خود در انتخابات پیش‌رو را تقویت کنند.

حتی آب آشامیدنی!

در جنوب الخلیل، فشار بر فلسطینیان شکل دیگری به خود گرفته است. نظامیان صهیونیست به روستای الکرمل در شرق یطا یورش برده و دو ‌تانکر آب را که برای انتقال آب به یطا در حرکت بودند، مصادره کردند. رانندگان این دو‌ تانکر نیز بازداشت شده و به یک اردوگاه نظامی در یطا منتقل شدند. در حال حاضر، به‌دلیل وابستگی شدید ساکنان کرانه باختری به تانکرهای آب برای تأمین آب شرب، شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست با هدف تحت فشار قرار دادن غیرنظامیان و مجبور ساختن آنها برای ترک خانه‌های خود، منابع آبی آنها را هدف قرار می‌دهند. در واقع، در این‌جا موضوع تنها مصادره دو وسیله نقلیه نیست؛‌ تانکرهایی که برای انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرند، بخشی از چرخه تأمین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی فلسطینیان است و مصادره آنها، به‌طور مستقیم مسیر دسترسی ساکنان به آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد.