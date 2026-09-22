حملات گسترده روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های نظامی و لجستیک یکدیگر با شدت هر چه تمام ادامه دارد.

در ادامه حملات اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه، یورش پهپادی به پالایشگاه «کویبیشف» شرکت دولتی «روس‌نفت» در استان سامارا خبرساز شده است. دیروز رسانه‌ها تصاویری از حمله به این پالایشگاه روسیه منتشر کردند. پالایشگاه کویبیشف می‌تواند تقریباً 7 میلیون تن نفت خام در سال را فرآوری کند و گازوئیل، سوخت جت و سایر فرآورده‌های نفتی تولید می‌کند. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد در نتیجه حملات گسترده بامداد دیروز خود تعدادی از تأسیسات صنایع متالورژی و شیمیایی، مجتمع سوخت و انرژی و مجتمع صنایع نظامی در کی‌یف و دیگر مناطق اوکراین که در راستای منافع ارتش این کشور فعالیت داشتند هدف قرار گرفتند. در بیانیه‌این وزارتخانه آمده است، نظامیان روسیه همچنین در جریان انجام مأموریت‌های رزمی به تأسیسات واقع در کی‌یف و در بنادر مناطق دنپروپتروفسک، پولتاوا و اودسا خسارت وارد کردند.