رژیم صهیونیستی با بمبهای فسفری به جان مردم لبنان افتاد
منابع خبری گزارش دادند رژیم آپارتاید اسرائیل باز هم با بمبهای حاوی فسفر به جنوب لبنان حمله کرده است.
به گزارش دوشنبهشب ایرنا از پایگاه العهد، رژیم آپارتاید اسرائیل با بمبهای حاوی فسفر به منطقه وادی السلوقی حمله کرده و این حمله باعث آتشسوزی در اطراف شهرک مجدل سلم شده است. پیشتر هم بارها این رژیم از این سلاحها استفاده کرده است. همچنین جنگنده و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به شهرکها و مناطق المنصوری، نبطیه، برعشیت، علیالطاهر، کفرتبنیت، وادی الحجیر، السلوقی، دیرسریان و زوطر شرقی حمله کردهاند. خبر دیگر نیز آنکه دیوداتو آبانیارا، رئیس هیئت و فرمانده نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، با اشاره به تداوم پیامدهای درگیریها در جنوب این کشور تأکید کرد دستیابی به صلح همچنان دستنیافتنی است و تحقق ثبات پایدار، به تعهد طرفهای درگیر و اتخاذ راهکارهای سیاسی نیاز دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آبانیارا گفت: «صلح موضوعی نیست که سالی یکبار به آن بپردازیم، بلکه مسئولیتی مستمر است.»