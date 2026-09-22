هشدار تازه درباره گرما

یک مطالعه مشترک در سوئیس و آلمان پیش‌بینی می‌کند در صورت ادامه سیاست‌های کنونی، دمای جهانی ممکن است تا پایان قرن، حدود ۳.۲۵ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، «سوئیس‌اینفو» روز سه‌شنبه گزارش داد این مطالعه که توسط کارشناسان دانشگاه‌های ETH زوریخ و «لایپزیگ» انجام شده است، نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های قبلی آب‌وهوا ممکن است گرمایش زمین در سال‌های آینده را کمتر از حد واقعی تخمین زده باشند. «گرگانا گیولوا»، محقق دکترا در ETH زوریخ و نویسنده اصلی این مطالعه می‌گوید: اگر کاهش فوری و قابل‌توجهی در میزان انتشار گازهای گرم‌کننده زمین صورت نگیرد، برای هر مسیر انتشار، پیش‌بینیِ گرمایش

۲۵ درصد بیشتر را داریم. به گزارش آناتولی، کارشناسان می‌گویند این یافته‌ها پیامدهای خاصی برای سوئیس دارد؛ کشوری که سریع‌تر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است. جهانی که ۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از سطوح پیش از صنعتی‌شدن باشد، به معنای گرمایش تقریباً ۴.۹ درجه سانتی‌گراد در سوئیس خواهد بود. محققان با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی طبیعی و اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای از عدم تعادل انرژی زمین (تفاوت بین انرژی خورشیدی ورودی و گرمای تابش شده به فضا)، پیش‌بینی‌های خود را اصلاح کردند. این مطالعه همچنین تخمین می‌زند که «بودجه کربنِ» جهانی باقی‌مانده، حدود یک پنجم کمتر از مدل‌های قبلی است. بودجه کربن به مقدار کل دی‌اکسیدکربنی (CO2) گفته می‌شود که بشر می‌تواند بدون فراتر رفتن از هدف تعیین‌شده گرمایش جهانی، وارد اتمسفر کند. گیولوا گفت: نتایج این مطالعه به لزوم کاهش سریع‌تر برای یک هدف دمایی مشخص اشاره دارد. محققان تأکید کردند سناریوی گرمایش بالاتر اجتناب‌ناپذیر نیست اما کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند گرمایش آینده را به میزان قابل‌توجهی محدود کند.