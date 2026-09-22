نارسایی مراکز درمانی و مرگ زودهنگام ۲۰ هزار نفر

بهره‌وری پایین در «ان‌اچ‌اس» سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، سالانه جان 20 هزار نفر را می‌گیرد و این افراد دچار مرگ زودهنگام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روزنامه دیلی‌تلگراف با درج این خبر افزود: تحلیل «بنیاد سلام» (Health Foundation) در بریتانیا نشان می‌دهد که بهبود فناوری اطلاعات و درمان بموقع می‌تواند به افزایش طول عمر افراد تا 4.5 سال کمک کند. تحلیل «بنیاد سلامت» در انگلیس حاکی از آن است که اگر این سازمان از منابع خود به همان کارآمدیِ سایر کشور‌های پردرآمد استفاده می‌کرد، هزاران نفر زندگی طولانی‌تر و سالم‌تری داشتند. این اندیشکده اعلام کرد: ظرفیت قابل‌توجهی برای بهبود نتایج با استفاده از بودجه فعلی وزارت بهداشت و درمان انگلیس وجود دارد و بهره‌وری بهتر می‌تواند تا سال ۲۰۴۰، سالانه ۳۳ میلیارد پوند صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. به نوشته دیلی‌تلگراف، انگلیس در مقایسه با میزان هزینه‌کرد خود در بخش سلامت، از نظر نرخ مرگ‌ و امید به زندگیِ سالم از سایر کشور‌های قابل مقایسه عقب‌تر است؛ به طوری که سوئیس بهترین عملکرد و ایالات‌متحده بدترین عملکرد را دارند. اگر بهره‌وری سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس با سوئیس، کره‌جنوبی و اسپانیا برابر می‌شد، می‌توانست سالانه از مرگ

۱۸ هزار و 500 تا 20 هزار و 600 نفر بیمار جلوگیری کند. پژوهشگران اظهار داشتند: با تشخیص زودهنگام سرطان و همچنین شناسایی و درمان افراد مبتلا به فشار خون بالا یا بیماری‌هایی نظیر دیابت یا بیماری‌های قلبی می‌توان از مرگ‌ مبتلایان پیشگیری کرد. این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که انگلیس در مقایسه با کل جمعیت کشور‌های پردرآمدِ مورد بررسی، دومین آمار بالای کارکنان بیمارستانی را دارد. در همین حال، با افزایش ۴۴ درصدی تعداد پزشکان متخصص، شمار درمان‌های بیمارستانی پنج درصد کمتر از یک دهه پیش است. این گزارش می‌گوید، مشکل این نیست که پزشکان به اندازه کافی سخت کار نمی‌کنند، بلکه آنها ساختار و ابزار‌های لازم برای انجام کارآمدِ وظایف خود را در اختیار ندارند. صف طولانی بیماران منتظر درمان در بیمارستان‌های دولتی نیز از جمله علت‌های مرگ بیماران قابل درمان اعلام شده است. تازه‌ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشان می‌دهد، هم‌اکنون هفت میلیون‌ و 300 هزار بیمار از جمله بیماران سرطانی در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی انگلیس قرار دارند.