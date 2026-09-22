پلیس فتا با هشدار نسبت به افزایش شگردهای کلاهبرداری در حوزه رمزارزها، گفت: وعده سودهای بالا و تضمینی، کیف پول و صرافی‌های جعلی، ایردراپ‌های تقلبی و معاملات مجازی از جمله شگردهای کلاهبرداران است.

سرهنگ جواد مختاررضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نکات امنیتی درخصوص فعالیت در حوزه رمزارزها و سودهای نجومی، اظهار داشت: هیچ سرمایه‌گذاری مشروعی سود تضمینی ارائه نمی‌دهد. وعده‌های سود بالا و ثابت، از نشانه‌های قطعی کلاهبرداری است. پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، از قانونی بودن فعالیت پلتفرم و دارا بودن مجوزهای لازم اطمینان حاصل کنید.

مختاررضایی با اشاره به کیف پول‌ها و صرافی‌های جعلی، افزود: اپلیکیشن‌های کیف پول و صرافی را تنها از وب‌سایت‌های رسمی و معتبر دانلود کنید. به هیچ عنوان بر روی لینک‌های ناشناس که از طریق پیامک، ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شوند کلیک نکنید، چرا که این لینک‌ها اغلب شما را به صفحات فیشینگ هدایت کرده و منجر به سرقت اطلاعات حساب یا خالی شدن کیف پول شما می‌شوند.

عبارت «بازیابی کیف پول» خود را

در اختیار هیچ‌کس قرار ندهید

وی درخصوص کلید خصوصی، عنوان کرد: عبارت بازیابی یا سیدفریز کیف پول خود را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهید. هر کسی که این کلمات را در اختیار داشته باشد، به تمام دارایی شما دسترسی کامل دارد. هیچ پشتیبان یا کارشناس صرافی معتبری، چنین اطلاعات حساسی را از شما درخواست نخواهد کرد.

صاحبان حساب‌های اجاره‌ای در صورت

کلاهبرداری از حسابشان شریک جرم هستند

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به حساب‌های اجاره‌ای، تاکید کرد: در اختیار قرار دادن حساب بانکی، کیف پول رمزارزی یا خرید رمزارز برای دیگران، حتی در ازای دریافت پول یا تحت عنوان‌های مختلف کاری و شغلی، شما را شریک جرم می‌کند. به خاطر داشته باشید که مسئولیت تمام تراکنش‌ها و تبعات قضايی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و کلاهبرداری با آن حساب، مستقیماً بر عهده صاحب حساب است.

ریسک بالای معامله

در گروه‌های تلگرامی و اینستاگرامی

مختاررضایی در ادامه به معاملات نفر به نفر (P2P) اشاره و عنوان کرد: انجام معامله رمزارز از طریق گروه‌های تلگرامی و اینستاگرامی با ریسک بسیار بالایی همراه است؛ احتمال بلوکه شدن پول، دریافت رمزارزهای سرقتی یا مسدود شدن حساب‌های شما در این نوع معاملات وجود دارد. برای حفظ امنیت دارایی خود، تنها از صرافی‌های دارای مجوز و معتبر استفاده کنید. وی با اشاره به کلاهبرداری‌های ایردراپ و توکن‌های جعلی ادامه داد: پیام‌هایی که ادعا می‌کنند با کلیک روی یک لینک یا اتصال کیف پول می‌توانید رمزارز رایگان دریافت کنید، در اغلب موارد تلاشی برای تخلیه دارایی شما هستند. هرگز کیف پول خود را به سایت‌های ناشناس متصل نکنید، زیرا با این کار مجوز دسترسی کامل به حساب خود را به کلاهبرداران واگذار می‌کنید.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای گزارش موارد مشکوک با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرید و یا به وب‌سایت policefata.ir مراجعه کنید.