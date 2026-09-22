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کد خبر: ۳۳۸۵۶۹
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
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آخرین اقدامات در برخورد با خائنان به کشور و مردم

اموال متعلق به جمعی از عناصر ضد انقلاب به دستور دادستانی تهران توقیف شد

با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم هستند، به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: به دستور این دادستانی، با شناسایی حساب‌های بانکی و خودرو‌های متعلق به ۳۹۴ تن از عوامل ضد انقلاب که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و اغتشاشات سال گذشته با دشمن متخاصم همکاری نموده و در مقابل ملت ایران قرار گرفتند، بخشی از اموال عناصر معاند توقیف گردید.
وی افزود: تعداد حساب‌های متعلق به این افراد دو هزار و ۱۹۱ فقره بوده و همچنین تعداد خودرو‌های توقیف‌شده نیز ۳۷ دستگاه می‌باشد.
گفتنی است، پیش از این با دستور دادستانی تهران ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور و به نفع دولت‌های متخاصم داشته‌اند، در تهران توقیف شده بود که بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانه‌های ضد انقلاب مانند اینترنشنال، من‌وتو و...، فعالان و گردانندگان رسانه‌های معاند و همچنین چهره‌های سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است. 
همچنین ده‌ها مورد از توقیف اموال وطن‌فروشان و مسدودسازی حساب‌های بانکی در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضایی ۲۴۰ مورد از اموال وطن‌فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده بود. در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانک‌های کشور مسدود شده بود.

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