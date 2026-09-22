مدیر کل دفتر حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از آماده‌باش بیش از ۱۲ هزار اتوبوس و ۳۰۰ هزار تاکسی برای آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور خبر داد.

سید فرهاد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تمهیدات ویژه در نظر گرفته‌شده برای طرح استقبال از مهر در کشور، اظهار داشت: در راستای تسهیل عبور و مرور شهروندان در سطح معابر شهری و با توجه به آغاز مهرماه و شروع سال تحصیلی جدید، سلسله جلسات هماهنگی با حوزه‌های تخصصی و پلیس راهور برگزار شده و دستورات ویژه‌ای نیز برای تشکیل کارگروه‌های مدیریت ترافیک در قالب کمیته‌های ستاد استقبال از مهر در شهرهای کشور صادر شده است. خدابخشی افزود: کمیته ستاد مهر که در رأس این مجموعه تشکیل شده، کمیته‌های جانبی و کارگروه‌هایی را در هر استان، به تفکیک و با شرح وظایف مشخص، تشکیل داده‌ و این کارگروه‌ها اقدامات خود را آغاز کرده‌اند.

آماده‌باش کامل ظرفیت حمل‌ونقل ریلی

برای مهرماه

وی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام‌شده، فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت بیش از ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس و حدود ۳۰۰ هزار دستگاه تاکسی انجام شده و همچنین تمامی ظرفیت حوزه حمل‌ونقل ریلی و مترو در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها با اشاره به اینکه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای نیمه نخست مهرماه و متناسب با شرایط اجتماعی و ظرفیت هر استان در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به ریاست مدیران استانداری در کارگروه‌های ترافیک هر استان و شرایط متفاوت هر استان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی با نظر هر استان اعمال می‌شود. خدابخشی با اشاره به برخی مصوبات، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های دولت در این زمینه، بیان داشت: از جمله این موارد می‌توان به طرح شناورسازی ساعات کاری کارکنان در نیمه اول مهرماه توسط دولت و یا محدودیت‌های ترافیکی در سطح معابر شهرها اشاره و ابراز امیدواری کرد که با رصد مستمر موضوع و با همکاری تمامی دست‌اندرکاران، بتوانیم شاهد عبور و مرور آرام و تسهیل در جابه‌جایی شهروندان باشیم.

توصیه به والدین

برای استفاده از سامانه «سپند»

وی درباره سرویس مدارس نیز افزود: توصیه ما به والدین این است که برای استفاده از سرویس مدارس از سامانه «سپند» استفاده کنند که زیرمجموعه اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور بوده و والدین می‌توانند از طریق این سامانه نسبت به جابه‌جایی فرزندان خود اقدام کنند. ضمن اینکه ظرفیت مناسبی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

خدابخشی تأکید کرد: باید توجه داشت مسئولیت استفاده از برخی سرویس‌های مدارس که والدین آنها در این سامانه ثبت‌نام نمی‌کنند، بر عهده خود والدین است.