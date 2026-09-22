رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح برنامه‌های تأمین پایدار دارو در کشور گفت: تولیدکنندگان داخلی دارو با وجود آسیب‌های ناشی از جنگ، با تمام ظرفیت و به‌صورت ۲۴ساعته در حال فعالیت هستند.

به گزارش وبدا، مهدی پیرصالحی درباره برنامه‌های سازمان غذا و دارو برای مدیریت کمبودهای دارویی در شرایط جنگ اظهار داشت: برای تأمین داروی کشور، تنها راه مطمئن برای دستیابی به یک تأمین پایدار، تقویت و حمایت از تولید داخل است.

پیرصالحی افزود: خوشبختانه امروز تولید داخل با تمام ظرفیت در حال فعالیت است و علی‌رغم تمام آسیب‌هایی که در جریان جنگ متحمل شده، تولیدکنندگان به‌صورت ۲۴ساعته مشغول تولید هستند.

وی ادامه داد: در زمینه تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید نیز تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و با وزارت امور خارجه، وزارت راه و سایر نهادهای مرتبط در حال رایزنی و هماهنگی هستیم تا مواد اولیه موردنیاز بخش تولید هرچه سریع‌تر تأمین شود.

رئیس سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد با تلاش تولیدکنندگان و هماهنگی‌های انجام‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، کمبودهای دارویی در کشور به حداقل برسد.

پیرصالحی در ادامه درباره تأثیر محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و تغییر مسیر تأمین مواد اولیه گفت: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کشور با توجه به شرایط موجود، از مسیرهای ریلی و زمینی تأمین می‌شود و تغییر مسیرهای حمل‌ونقل، هزینه و زمان انتقال مواد اولیه را افزایش داده است. در برخی موارد، هزینه حمل مواد اولیه بین ۶ تا بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته و زمان حمل نیز طولانی‌تر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در شرایط تحریم، ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر برای انتقال مواد اولیه هستیم، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از مسیرهای مختلف، از جمله مسیرهای زمینی و سایر مسیرهای در دسترس، مواد اولیه موردنیاز کشور را تأمین و وارد کنیم.

پیرصالحی تأکید کرد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی ما تأمین مواد اولیه و استمرار تولید است و هزینه و زمان در مرحله بعدی قرار دارد؛ با این حال تلاش می‌کنیم همین هزینه‌ها و زمان اضافی را نیز تا حد امکان کاهش دهیم، هرچند بخشی از این افزایش هزینه و زمان، ناشی از شرایط تحریمی است و ناچار به پذیرش آن هستیم.