# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

خیابان فلسطین آزاد

حامیان فلسطین در سائوپائولوی برزیل، تابلوی خیابانی را که «دولت اسرائیل» نام داشت، با عبارت «فلسطین آزاد؛ از رود تا دریا» پوشاندند.

پیام ملت ایران

محمد مخبر: «پیروزی امروز در برابر تهاجم تاریخی به ایران، ثمره مقاومت سلحشورانه در دفاع مقدس است. پیام ما از خط‌مقدم نبرد تا سازمان ملل، متحدانه و قاطع است: عزت و امنیت ملی خط قرمز ماست؛ هر ماجراجویی جدید، با پاسخ پشیمان‌کننده و ویرانگر نظامی و اقتصادی مواجه خواهد شد.»

نمی‌بخشیم

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «هیچ‌وقت کسانی‌که از ترامپ کمک خواستن رو نمی‌بخشیم چرا؟ خودش جانباز و خواهرش زهرا در مدرسه میناب شهید شد.»

محاصره را عادی نکنید

مجیدرضا حریری: «رفقا، دوستان، برادران! محاصره را عادی نکنید! عادت به محاصره دریایی گستاخ‌شان کرد و محاصره هوایی را طرح کردند! اگر مذاکره عزتمندانه جواب است، مذاکره کنید و اگر نه به این نمد‌مال شدن با قدرت پاسخ نظامی دهید.»

کار خوب رسانه‌ای

کاربری با انتشار این تصاویر نوشت: «کار خوب رسانه‌ای؛ روبه‌روی مقر سازمان ملل، نمایشگاه آثار کودکان میناب برگزار کردند.»

لجنزار حماقت

احسان منصوری: «آن بخش جامعه که با میناب همدردی نکرد چون آنها را بچه شیعه و بچه سپاهی می‌دانست، با تحریم تافل و جی‌آرای و پرواز بین‌المللی به خود خواهد آمد؟ نه. اگر قرار بود به خود بیاید با بمباران پیوسته تهران آمده بود. اینها جوری تا کمر در لجنزار حماقت فرو رفتند که دیگر خروج از آن صرف نمی‌کند.»

تعریف خاص از نقش مردم

مهدی پناهی: «ویژگی‌ کلیدی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در مقام رهبری انقلاب اسلامی، تعریف خاص از نقش مردم در امورات وطن و انقلاب است؛ در پیام جدیدشان به دانش آموزان و دانشجویان توصیه کردند از حریم خانه دوم‌تان یعنی دانشگاه و مدرسه به بهترین شکل صیانت کنید چرا که محل اعتلای ایران اسلامی است. رهبر انقلاب میان کلاس درس و میدان دفاع از وطن یک پیوند معنادار برقرار کردند.»

جبهه‌ها تغییر می‌کنند

محمد اکبرزاده: «نسلی که دیروز روی همین نیمکت‌ها نشست، در میدان دفاع از ایران عزت و اقتدار آفرید؛ نسل امروز باید با «قدرت برآمده از دانش» مسیر اقتدار را ادامه دهد. جبهه‌ها تغییر می‌کنند؛ اما مأموریت ایران‌سازی ادامه دارد.»