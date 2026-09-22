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صعود تیم فوتبال امید در گرو دیدار با کرهشمالی
تیم فوتبال امید ایران با توجه به نتایج دو بازی نخست در بازیهای آسیایی ناگویا، شرایط مناسبی برای صعود از مرحله گروهی دارد.
در آخرین دیدارهای مرحله گروهی که امروز(چهارشنبه) از ساعت ۹ صبح به صورت همزمان برگزار میشود، ایران به مصاف کرهشمالی میرود و چین برابر امارات قرار میگیرد.
شاگردان حسین عبدی پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل امارات، در دومین دیدار برابر چین به تساوی بدون گل رسیدند و با ۴ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به چین در صدر گروه B قرار دارند. کرهشمالی و امارات نیز با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم هستند. تساوی مقابل کرهشمالی، صعود ایران را قطعی میکند و در صورت پیروزی، شانس صدرنشینی بیشتری خواهند داشت.
تاج: شیطنتهایی برای تعلیق فوتبال ما شده است
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: از سوی برخی کشورها و مجموعهها تلاشهایی برای ایجاد مشکل و تعلیق فوتبال ما انجام میشود، اما کشور ما همواره برابر این مسائل ایستادگی کرده است.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال درباره ادعای تلاش برخی کشورها برای ایجاد مشکل برای حضور ایران در مسابقات جام ملتهای عربستان نیز اظهار داشت: فشارها غیرمستقیم است. برخی اتفاقاتی را که در داخل کشور رخ داده برجسته کردهاند و فیفا نیز در این زمینه سؤالاتی مطرح کرده است. ما باید پاسخهای منطقی برای این سؤالات تهیه کنیم که این کار را در حال انجام هستیم. به هر جهت ما در داخل کشور نیز باید مراقب باشیم که با فوتبال به گونهای برخورد نشود که با قوانین فیفا مغایرت داشته باشد. ما به قوانین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تعهد دادهایم و این موارد در اساسنامه خود فدراسیون نیز وجود دارد. بنابراین باید کاملاً آنها را رعایت کنیم تا بهانهای در اختیار کسی قرار ندهیم. تاج ادامه داد: به هر حال از سوی برخی کشورها و مجموعهها تلاشهایی برای ایجاد مشکل و تعلیق فوتبال ما انجام میشود اما کشور ما همواره در برابر این مسائل ایستادگی کرده است. اکنون نیز باید مراقب باشیم و دستگاههای مختلف نیز باید توجه داشته باشند که فوتبال باید هم بر اساس قوانین داخلی و هم مطابق قوانین بینالمللی اداره شود.