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کد خبر: ۳۳۸۵۶۲
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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اخبار بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

در سومین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، کاروان ایران نخستین مدال طلای خود را توسط مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته به دست آورد. همچنین علی‌اصغر آسیابری، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و تیم کاتای تیمی بانوان به مدال نقره رسیدند. تیم بسکتبال کشورمان نیز پیش از این به مدال برنز دست یافته بود.
* کبدی:
تیم مردان ایران در نخستین دیدار خود نپال را ۷۶ بر ۲۳ شکست داد. تیم بانوان نیز با نتیجه ۵۴ بر ۱۹ از سد بنگلادش گذشت و چهارشنبه برابر هند قرار می‌گیرد.
* هندبال:
تیم مردان ایران مقابل کره جنوبی به تساوی ۲۶ بر ۲۶ رسید. ایران پیش از این برابر کویت و بحرین شکست خورده بود و در آخرین دیدار مرحله گروهی با قزاقستان روبه‌رو می‌شود.
* تنیس روی میز:
تیم مردان ایران پس از شکست ۳ بر صفر سنگاپور، در مرحله یک‌چهارم نهائی با همین نتیجه مقابل چین تایپه شکست خورد و از مسابقات حذف شد.
تیم میکس دوبل آرین غفاری و مهشید اشتری نیز ۳ بر یک مغلوب تایلند شد و از صعود بازماند. بنیامین فرجی و ستایش ایلخانی نیز با شکست ۳ بر ۲ مقابل اندونزی در دور نخست حذف شدند.
* ووشو:
سهیل موسوی با شکست نماینده کره جنوبی به نیمه‌نهائی وزن ۷۵- کیلوگرم رسید. عرفان محرمی در وزن ۷۰- کیلوگرم و شجاع پناهی در وزن ۶۵- کیلوگرم نیز با صعود به نیمه‌نهائی، مدال برنز خود را قطعی کردند. مهدی کرمانی در وزن ۶۰- کیلوگرم با شکست در مرحله یک‌چهارم نهائی از دور مسابقات کنار رفت.
سوگند سینکایی در وزن ۵۲- کیلوگرم به نیمه‌نهائی رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد. در تالو، هلیا اسدیان با اختلاف سه‌هزارم امتیاز چهارم شد، مینا پناهی هشتم و شاهین بنی‌طالبی نهم شدند.
* والیبال ساحلی:
تیم ایران ۲ با ترکیب عبدالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی، بنگلادش را شکست داد و دومین برد خود را کسب کرد. این تیم پنجشنبه مقابل ژاپن قرار می‌گیرد.
* بوکس:
مهدی کاظمی در وزن ۵۵ کیلوگرم با شکست نماینده کره شمالی به مرحله یک‌هشتم نهائی صعود کرد.
* بسکتبال سه‌نفره:
تیم مردان ایران در دو دیدار ابتدائی خود چین را ۱۸ بر ۱۵ و هنگ‌کنگ را ۱۶ بر ۱۱ شکست داد و با دو برد در صدر رقابت‌های گروه B قرار گرفت. مالزی آخرین حریف ایران در مرحله گروهی است.
* ورزش‌های الکترونیک:
تیم ایران در مرحله گروهی ابتدا عربستان را ۳ بر صفر شکست داد، برابر کره جنوبی یک برد و یک تساوی به دست آورد و در دیدار سوم نیز قطر را شکست داد تا راهی مرحله حذفی شود.
* شنا:
تیم ایران در ماده ۴ در ۱۰۰ متر با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ دقیقه در مجموع دو گروه دوازدهم شد و از صعود به فینال بازماند.
* دوچرخه‌سواری:
ماندانا دهقان در رقابت جاده بانوان و در مسیر ۹۰.۴ کیلومتری با زمان ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه چهاردهم شد.
* تیراندازی:
تیم میکس تفنگ ۱۰ متر ایران با ترکیب امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل‌امیرانی امتیاز ۶۲۹ کسب کرد، اما پس از تست تجهیزات، چهل‌امیرانی به دلیل مغایرت لباس دیسکالیفه شد و جایگاه هفتم ایران پس گرفته شد.

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