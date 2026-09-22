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کد خبر: ۳۳۸۵۶۱
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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نعمتی، طلای اول ایران را در بازی‌های آسیایی ضرب کرد

ملی‌پوش کاراته‌کای ایران نخستین مدال طلای بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا را به نام خود ثبت کرد.
در ادامه روز سوم رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی 2026 آیچی- ناگویا، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای کشورمان با برتری در دیدار نهائی وزن 75- کیلوگرم، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی‌ها را به نام خود ثبت کرد. نعمتی در دیدار نهائی وزن 75- کیلوگرم به مصاف دولت نظمی‌رادوف از ترکمنستان رفت و در مبارزه‌ای نزدیک با نتیجه 4 بر 3 به برتری رسید تا نخستین طلای کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیایی 2026 آیچی- ناگویا را به دست بیاورد. ملی‌پوش کاراته ایران برای رسیدن به دیدار نهائی، در نخستین مبارزه خود با نتیجه 8 بر صفر از سد نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی، گذشته بود و در مرحله نیمه‌نهائی نیز با نتیجه 8 بر 2 آلوین باتیکان از فیلیپین را شکست داده بود. علی‌اصغر آسیابری دیگر نماینده ایران در دیدار نهائی وزن 84- کیلوگرم به مصاف محمد الجعفری، دارنده چهار مدال طلای آسیا و یک مدال طلا و دو مدال برنز جهان از اردن، رفت و با نتیجه 9 بر یک مغلوب شد تا دومین مدال نقره کاراته ایران در روز سوم رقابت‌ها را به دست بیاورد. فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن 55- کیلوگرم در دیدار نهائی با آدئولا فای روبرت از مالزی رقابت کرد و با نتیجه 6 بر4 شکست خورد تا سومین مدال نقره کاراته ایران را کسب کند. صبح دیروز تیم کاتای تیمی بانوان ایران نیز با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی به نخستین مدال نقره تاریخ کاتای بانوان کشورمان در بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.

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