ملی‌پوش کاراته‌کای ایران نخستین مدال طلای بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا را به نام خود ثبت کرد.

در ادامه روز سوم رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی 2026 آیچی- ناگویا، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای کشورمان با برتری در دیدار نهائی وزن 75- کیلوگرم، نخستین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی‌ها را به نام خود ثبت کرد. نعمتی در دیدار نهائی وزن 75- کیلوگرم به مصاف دولت نظمی‌رادوف از ترکمنستان رفت و در مبارزه‌ای نزدیک با نتیجه 4 بر 3 به برتری رسید تا نخستین طلای کاروان ورزشی کشورمان در بازی‌های آسیایی 2026 آیچی- ناگویا را به دست بیاورد. ملی‌پوش کاراته ایران برای رسیدن به دیدار نهائی، در نخستین مبارزه خود با نتیجه 8 بر صفر از سد نورکانات آژیخانوف از قزاقستان، قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی، گذشته بود و در مرحله نیمه‌نهائی نیز با نتیجه 8 بر 2 آلوین باتیکان از فیلیپین را شکست داده بود. علی‌اصغر آسیابری دیگر نماینده ایران در دیدار نهائی وزن 84- کیلوگرم به مصاف محمد الجعفری، دارنده چهار مدال طلای آسیا و یک مدال طلا و دو مدال برنز جهان از اردن، رفت و با نتیجه 9 بر یک مغلوب شد تا دومین مدال نقره کاراته ایران در روز سوم رقابت‌ها را به دست بیاورد. فاطمه‌زهرا سعیدآبادی در وزن 55- کیلوگرم در دیدار نهائی با آدئولا فای روبرت از مالزی رقابت کرد و با نتیجه 6 بر4 شکست خورد تا سومین مدال نقره کاراته ایران را کسب کند. صبح دیروز تیم کاتای تیمی بانوان ایران نیز با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی به نخستین مدال نقره تاریخ کاتای بانوان کشورمان در بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.