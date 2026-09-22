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کد خبر: ۳۳۸۵۶۰
تاریخ انتشار : ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵
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برگزاری آیین تشییع سومین شهید گمنام در فدراسیون کشتی

آیین تشییع سومین شهید گمنام فدراسیون کشتی در دهکده فرشتگان میناب فدراسیون کشتی برگزار شد.
آیین تشییع و تدفین سومین شهید گمنام دیروز سه‌شنبه 31 شهریورماه 1405 در دهکده فرشتگان فدراسیون کشتی برگزار شد. در این مراسم اعضای خانواده کشتی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال کادر فنی و اعضای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی حضور داشتند. در ابتدای این مراسم پیکر این شهید بر دوش بزرگان تیم ملی کشتی ایران تشییع و در جایگاه ویژه اقامه نماز قرار گرفت. بعد از اقامه نماز اعضای تیم‌های ملی کشتی پیکر شهید گمنام را تا محل تدفین حمل کردند. 
حضور اهالی کشتی در این مراسم، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر بود. این شهید گمنام که با استقبال جامعه کشتی آرام گرفت، اکنون در کنار دیگر شهدای آرمیده در فدراسیون، میهمان خانواده بزرگ کشتی کشور است.

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