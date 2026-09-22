سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون کشتی با انتقاد از روند صدور روادید کشتی‌گیران ایران برای مسابقات آمریکا گفت: اگر حتی یک نفر ویزا نگیرد، تیم‌های آزاد و فرنگی را اعزام نمی‌کنیم.

سعید یوسفی درباره آخرین وضعیت صدور ویزای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی لاس‌وگاس اظهار داشت: همان‌طور که پیش از این رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرده بود اگر حتی یک نفر از اعضای تیم ویزا دریافت نکند، کل تیم اعزام نخواهد شد. این موضوع را ما هم به طرف آمریکایی اطلاع داده‌ایم. اعضای تیم اوایل شهریورماه برای انجام مراحل دریافت ویزا به آنکارا رفتند و تمام مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه کردند. یک سری مدارک تکمیلی نیز از ما درخواست شد که همه آنها ارائه شده و در حال حاضر روند اداری کار به طور کامل انجام شده است و منتظر پاسخ هستیم.

دبیر فدراسیون کشتی ادامه داد: فدراسیون از کانال‌های مختلف در حال پیگیری موضوع است. خود فدراسیون و بخش کنسولی سفارت آمریکا در آنکارا نیز پیگیر روند کار هستند و امیدواریم ویزای اعضای تیم صادر شود. در حال حاضر خبر جدیدی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم، اما تا پایان این هفته بار دیگر موضوع را پیگیری خواهیم کرد. یوسفی درباره واکنش طرف آمریکایی به موضع فدراسیون کشتی مبنی بر اعزام نشدن تیم در صورت صادر نشدن حتی یک ویزا گفت: آنها اعلام کرده‌اند که همکاری خواهند کرد و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا ویزای اعضای تیم ایران صادر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به آغاز مسابقات از ۲۰ مهر، چه میزان زمان برای تعیین تکلیف ویزای تیم باقی مانده است، گفت: با توجه به اینکه تیم باید چند روز زودتر راهی آمریکا شود تا برای حضور در مسابقات و شرایط محل برگزاری آماده شود، حدود ۱۰ روز دیگر برای تعیین تکلیف نهائی زمان باقی مانده است. دبیر فدراسیون کشتی درباره زمان اعزام تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز عنوان کرد: تیم کشتی فرنگی دوم مهر و تیم کشتی آزاد پنجم مهر راهی ناگویا خواهند شد.

دبیر: مشکل ویزای کشتی‌گیران، من هستم

دیروز هم علیرضا دبیر درباره آخرین وضعیت صدور روادید کشتی‌گیران ایران برای مسابقات پیش‌رو گفت: مشکل آنها من بودم؛ چراکه احتمالاً به من ویزا نمی‌دهند و به همین دلیل برای دریافت ویزا اقدام نکردم. منتظریم ویزای سایر اعضای تیم صادر شود. همان‌طور که پیش از این هم اعلام کرده‌ایم، اگر حتی یک نفر از اعضای تیم، به‌ویژه کشتی‌گیران، ویزا نداشته باشد، قطعاً تیم را اعزام نمی‌کنیم؛ چه تیم آزاد باشد و چه فرنگی. بچه‌ها زحمت کشیده‌اند و تیم‌های امید ما کاملاً آماده هستند. دبیر ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد به‌خصوص در کشتی آزاد تیم خود را به شکل ناپلئونی قهرمان کند و با ندادن ویزا به کشتی‌گیران ما مانع حضورشان شود، ما هم به این مسابقات نمی‌رویم. امیدوارم اگر قرار است رقابت سالم و پهلوانی شکل بگیرد، ویزای کشتی‌گیران ما را صادر کنند. رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: آنها به ظاهر ادعای برگزاری رقابت سالم دارند. اگر می‌خواهند مسابقه خوبی برگزار شود، باید ویزاها را صادر کنند تا کشتی‌گیران ما نیز در رقابت‌ها حضور داشته باشند. ما برعکس آنها، هر زمان که بخواهند به ایران بیایند، قول می‌دهم در کمتر از ۲۴ ساعت ویزای آنها را صادر کنیم.

اتفاقات بزرگی در کشتی رخ داده است

علیرضا دبیر که در حاشیه مراسم تشییع شهدا در این فدراسیون صحبت می‌کرد، با اشاره به موفقیت‌های اخیر کشتی و برخی اتفاقات رخ ‌داده در کشور اظهار داشت: همه این اتفاقات را نباید صرفاً حاصل تلاش ما دانست؛ به نظرم لطف خدا، صدقه و عنایت اهل‌بیت(ع) در بسیاری از این اتفاقات نقش داشته است. من فکر می‌کنم کمترین کاری که در این مدت انجام شده، ساخت‌وساز بوده است. اتفاقات بزرگ‌تری در حوزه‌های مختلف رخ داده و نتایج تیم‌ها، اتفاقاتی که در حوزه هوش مصنوعی افتاده است. توسعه کشتی که نزدیک هزار خانه کشتی در داخل کشور توسط فدراسیون ساخته شده که هیچ کدام وظایف ما نبوده است. جمعیت کشتی که از ۳۰ هزار تا به بالای ۸۰۰ هزار تا رسیده است. همه این اتفاقات به اعتقاد من لطف خدا و عنایت اهل‌بیت(ع) نیز در این مسیر وجود داشته است.

رئیس فدراسیون کشتی درباره سایر فدراسیون‌ها گفت: ما از فدراسیون‌های دیگر کار یاد می‌گیریم، همه زحمت می‌کشند و کار می‌کنند. آن چیزی که من در کار متوجه شدم این است که تا کسی خودش را وقف نکند کار انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به بودجه فدراسیون کشتی در سال گذشته گفت: عملکردی فدراسیون کشتی در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۲۰ میلیارد آن را وزارت ورزش داده است، این عدد در مقابل بودجه‌‍‌ای که ما برای فدراسیون آوردیم عددی نیست. من اعتراضی ندارم و از وزیر ورزش و مسئولان هم تشکر می‌کنم که محبت می‌کنند، اما باید آورده فدراسیون را هم ببینند. هر مقدار وزارت ورزش به فدراسیون دیگر کمک می‌کند، آنها هم تقریباً ۱۸ برابر آن را به مجموعه اضافه کنند. هر زمان یک مدیر در مورد پول با من صحبت کند، او را از سمتش برکنار می‌کنم چون مشکل پول نیست.