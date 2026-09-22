ماجرای آخرین دیدار با همسر(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع‌ حرم حسین معماری، ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۷ در اهواز چشم به جهان گشود و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه آزاد اهواز ادامه داد. سال ۱۳۸۲ با فرزند شهید سید حمدان موسوی‌مجد ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک فرزند دختر و یک پسر است. پس از هجوم نیروهای تکفیری، برای دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) لباس رزم پوشید و به یاری رزمندگان جبهه مقاومت شتافت. شهید معماری در حمله پهپادهای اسرائیلی به منطقه آمرلی عراق مجروح و بر اثر شدت جراحات در دوازدهم مرداد سال ۱۳۹۸ به شهادت رسید. پیکر پاکش پس از انتقال به اهواز، دوشنبه چهاردهم مرداد تشییع شد و در کنار مزار پدرش شهید علی معماری در قطعه ۷ گلزار شهدای اهواز آرام گرفت. همسر شهید حسین معماری: می‌گوید: «آخرین دیدارش را به‌خوبی به یاد دارم. صورتش نورانی بود و لبخند زیبایی بر لب داشت. با مهربانی به من نگاه کرد و گفت: ناراحت نباش، وقتی برگشتم حتماً با هم به زیارت حضرت زینب(س) می‌رویم. وقتی اسم حضرت زینب(ع) آمد، نمی‌دانم چرا تمام بدنم لرزید. اگرچه از اینکه به زیارتش بروم سراپا شوق و ذوق شده بودم، اما علت این لرزش را نمی‌فهمیدم. می‌خواست برود که دوباره مکثی کرد و رو به من گفت: حلالم کن، اگر به تو زحمتی دادم یا اگر اذیت شدی، برایم دعا کن که لیاقت شهادت را داشته باشم. اگرچه از این جملات هراسان شدم، اما به روی خود نیاوردم و با لبخند گفتم: حلال... به من گفت که اگر برگشتم، حتماً ما را به زیارت حضرت زینب(س) می‌برد، ولی قسمت نشد با همدیگر به زیارت آن حضرت برویم.»