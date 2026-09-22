ثبت‌نام اسقاط چهار هزار دستگاه کشنده بالای ۲۵ سال از دیروز در سامانه ستاد نوسازی ناوگان آغاز شده است. طرحی که در ازای اسقاط، امکان واردات کشنده‌های جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال را فراهم می‌کند.

به گزارش مهر، در حالی که بیش از ۱۱۴ هزار دستگاه کشنده فرسوده بالای ۲۶ تن در کشور در حال تردد هستند، ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل برای اجرای یکی از احکام قانون برنامه هفتم، ظرفیت اسقاط چهار هزار دستگاه کشنده بالای ۲۵ سال را در سامانه این ستاد ایجاد کرده است. اقدامی که قرار است امکان واردات کشنده‌های کم‌سن‌تر را برای مالکان ناوگان فرسوده فراهم کند.

ثبت‌نام متقاضیان از دیروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در درگاه اینترنتی ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده آغاز شده و مالکان کشنده‌های مشمول می‌توانند با ثبت درخواست و ارائه مدارک لازم، وارد فرآیند قانونی اسقاط

شوند.

سازوکار جدید بر مبنای بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت طراحی شده است.

مطابق این حکم، دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با عمر بیش از ۲۵ سال، برای مالک آن مجوز واردات یک دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال صادر کند.

به این ترتیب، اسقاط برای مالکان ناوگان فرسوده صرفاً به معنای خروج یک وسیله نقلیه از چرخه فعالیت نیست و در صورت احراز شرایط، امکان جایگزینی آن با یک وسیله نقلیه وارداتی کم‌سن‌تر نیز فراهم می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این حکم نیز با پیش‌بینی مشوق‌هایی از جمله تخفیف در عوارض گمرکی، مبنای اجرای این فرآیند قرار گرفته است.

اهمیت این طرح زمانی بیشتر مشخص می‌شود که وضعیت سنی ناوگان کشنده کشور بررسی شود. بر اساس اعلام ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل،

۱۶ هزار دستگاه کشنده فعال در جاده‌ها هم بیش از ۵۰ سال عمر دارند.

این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت چهار هزار دستگاهی فعلی تنها بخش محدودی از ناوگان فرسوده سنگین را پوشش می‌دهد و در صورت اجرای کامل، همچنان بخش قابل توجهی از کشنده‌های فرسوده در چرخه حمل‌ونقل باقی خواهند ماند.

با این حال، اجرای این طرح می‌تواند یکی از مسیرهای عملیاتی برای خروج کشنده‌های بسیار قدیمی از ناوگان باشد. به‌ویژه آنکه فرسودگی ناوگان سنگین علاوه ‌بر افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، با مصرف بالاتر سوخت و افزایش آلایندگی نیز همراه است.

ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اعلام کرده است متقاضیان پیش از ثبت درخواست باید از آماده بودن مدارک و احراز شرایط قانونی خود مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی اطمینان حاصل کنند. روند ثبت درخواست نیز از طریق سامانه این ستاد انجام می‌شود.