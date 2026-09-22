شایعه مذاکرات باز هم قیمت نفت را پایین کشید

بار دیگر انتشار شایعات درباره مذاکرات ایران و آمریکا همزمان با تحرکات دیپلماتیک، بازار نفت را تحت تأثیر قرار داد و قیمت‌ها را پایین کشید.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ انتشار همزمان اخبار مثبت درباره مذاکرات ایران و آمریکا و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، بار دیگر بازار نفت را تحت تأثیر قرار داد و قیمت‌ها را کاهش داد. روندی که در روزهای اخیر همزمان با سفر میانجی‌ها به تهران نیز تکرار شده است. در تازه‌ترین مورد، خبرگزاری کیودو و رویترز به نقل از منابع ایرانی مدعی شدند تهران در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و رفع محاصره بنادر، آمادگی دارد تنگه هرمز را ظرف هفت روز بازگشایی کند. خبری که با افت قیمت نفت همراه شد.

با این حال، منابع ایرانی این گزارش‌ها را نامعتبر و فاقد صحت اعلام کرده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داد که روز گذشته نیز همزمان با سفر یک مقام پاکستانی به تهران، قیمت نفت حدود سه درصد کاهش یافت و برنت به محدوده ۱۰۰ دلار رسید.

تکرار این روند، از انتشار اخبار مثبت مذاکراتی همزمان با تحرکات دیپلماتیک تا افت قیمت نفت، به یک سناریوی تکراری و نخ‌نماشده تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مسئولان ایرانی باید نسبت به تبعات انتشار این روایت‌ها و اثر آن بر بازار نفت هوشیار و مراقب باشند.

نماینده اهواز: کاری نکنیم قیمت پایین بیاید

در همین رابطه «مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: قیمت نفت با عملکرد عالی انصارالله به بالای ۱۰۰ دلار رسیده بود، ولی اقدامات، رفتارها و سخنان برخی مقامات دولتی باعث کاهش قیمت نفت می‌شود!

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: ترامپ با توییت‌هایی که می‌زند چند هفته قیمت بازار انرژی را کنترل کرد، امروز که دست برتر با ماست، کاری نکنیم قیمت پایین بیاید.

وی خطاب به برخی مسئولان گفت: به چه دلیل تا بازارها دچار نگرانی می‌شود، چرا کاری می‌کنید یا توییت می‌زنید که نفت ارزان شود؟! یوسفی تصریح کرد: افزایش قیمت نفت می‌تواند عاملی بازدارنده در برابر آمریکای بدعهد و پیمان‌شکن باشد، اما متاسفانه برخی موضع‌گیری‌های مسئولان دولتی و حتی وزیر امور خارجه در بزنگاه‌ها و لحظات مهم موجب کاهش قیمت نفت می‌شود. نماینده اهواز افزود: امروز نرخ نفت یک عامل تعیین‌کننده و برگ برنده محور مقاومت است که هم تنگه هرمز هم باب‌المندب را در اختیار داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد غرب و آمریکا استفاده کنیم.